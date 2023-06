Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum leköszönő igazgatója szerint nagyon jól sikerült az intézményükben szervezett szombat esti Múzeumok Éjszakája program, amelyen rengetegen részt vettek. Vendégségbe érkezett többek mellett Zenta polgármestere, a zentai városi múzeum igazgatója és a helyi művelődési központ vezetője is. Mint mondta, óránként különböző események váltották egymást, így mindenki meg tudta nézni a neki tetsző programot. Kora délután elsősorban a gyermekesek látogattak a múzeumba, később pedig egyre több felnőtt érkezett.

Rólunk a világnak címmel egy régi képeslapokat bemutató vendégkiállítás érkezett hozzájuk Zentáról, Paks testvérvárosából. Az egykor képeslapok másolatait tartalmazó kamarakiállítás tematikájára építették fel az egész Múzeumok Éjszakája rendezvényt. Az egyes programelemek is a képeslapon megjelenő kort idézték vissza – tudtuk meg az intézményvezetőtől. Az alkalomra készült egy speciális, városi bélyeg, amellyel képeslapot írhattak és adhattak fel a résztvevők.

Erre a témára épültek a kézműves foglalkozások, emellett korhű, 19. századi ruhákba is be lehetett öltözni: a fotózás egy nagy méretre kinagyított régi képeslap előtt történt, ami a hátteret adta a korhű ruhás fényképezéshez. A vendégeket zene kívül korhű ruhás élőszereplős tárlatvezetés is várta, amelyek Váradyné Péterfi Zsuzsanna szerint szintén nagyon népszerűek voltak.

Fellépett az eseményen a Paksi Ifjúsági Fúvószenekar, akiknek a záró száma a Zentai május című szerzemény volt. A Városi Múzeumban cukrászdát rendeztek be élő zongoramuzsikával, ki lehetett próbálni a korabeli velocipédet, a gyerekeket pedig bábjátékkal szórakoztatták, de helyi termelői vásár is párosult a rendezvényhez. A paksi Múzeumok Éjszakája program a Hadik című film kertmozis vetítésével zárult.

Nagyon sok, a jelenlegi számítások szerint minimum 800 látogatója volt az idén első alkalommal önállóan, az ASE csarnok mellett megrendezett Múzeumi Pikniknek is, amelyet a Paksi Atomenergetikai Múzeum szervezett, akik minden korosztálynak igyekeztek programot ajánlani. A gyerekeket játszótér, különböző kézműves foglalkozások, így például pólófestés várta. A legfiatalabbak számára talán a hippi busz volt a legnépszerűbb – mondta Enyedi Bernadett, az intézmény igazgatója, akitől megtudtuk, komoly hangsúly kapott az a tudományos programsorozat is, amellyel a múzeum a hasonló rendezvényekre készülni szokott.