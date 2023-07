A TOHOSZ ügyvezetője mesélt lapunknak a rendőrséggel közös együttműködésük keretén belül a drónos megfigyelésekről, terepszemlékről, a szabálysértésekről, de az új alapszabályzatukról is, amit nemrégiben fogadtak el.

Podcast adásunkban szó esik a TOHOSZ új tisztségviselőiről is, de természetesen könnyedebb témákba is betekintést nyerhetnek a hallgatók – például a fiatalabb horgászgenerációt érintő kérdésekbe és a tolnai horgászegyesületek életébe is.

Korábbi beszélgetéseinket ide kattintva találja!