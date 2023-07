Tolna vármegye székhelyén található ékszerboltban ismertették, hogy az arany korábban valóban a trendi ékszer volt, valamint a legértékállóbb nemesfémnek számított a vásárlók körében, ám az idei évre úgy megdrágult, hogy a vásárlók inkább ezüst ékszereket választanak maguknak és szeretteiknek.

– Míg egy éve egy aranyfülbevaló ára húszezer forint volt, mostanra huszonnégyezer forint lett. Az ezüst ára is megnövekedett, ám csak öt-hat százalékkal. Előtte egy ezüstfülbevaló tízezer forintba került, most pedig tizezerötszáz forint az ára – mondta.

Hozzátették, hogy jellemzően a múlt évben a ballagási ünnepségekre készülve nagymamák, szülők, rokonok mind aranyékszereket választottak a ballagó szerettük ajándékának, ám az idén már szinte mindenki az ezüstöt kereste. Pedig előtte például az idősebbek kizárólag aranyat kértek az ékszerboltban, ezüstről hallani sem akartak.

Az orosz-ukrán háború kirobbanásakor pedig jellemző volt, hogy sorra vitték az aranyékszereket eladni az üzletekbe.

– A három típusú vásárlóból van, aki kizárólag arany vagy ezüst ékszereket keres, van, aki megszabja, hogy például húszezer forintértékben szeretne vásárolni, vagy pedig csak nézelődik, mert alapvetően nem tudja, hogy mire is vágyik. Elmondható, hogy nem keresik az exkluzív termékeket, ám a jegyesek, a férfiak például az ezüst eljegyzési gyűrűkből határozottan a brillköveseket választják Szekszárdon – tették hozzá.

Ismertették, hogy a vevők keresik az ismert márkákat is, amelyekből fülbevaló, karkötő, óra is található. Nyáron a bokalánc is divat, és határozottan az ezüst boklánc a trendi 2023-ban.