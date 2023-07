Az egyik legfontosabb emberi szolgálat az orvoslás. Ezt szem előtt tartva, Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának és vezetésének megbecsülését jelzi, hogy komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a településen otthont biztosítsanak egy háziorvosnak. Borbélyné Töttösi Ágnes polgármester elmondta, hogy évek óta betöltetlen volt a faluban az 1-es számú háziorvosi praxis. A Magyar Falu Program pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően sikerült korszerű, lakályos otthont teremteni a Nagydorogon és Bikácson házi betegellátást végző orvos számára.

Az újonnan felépített családi ház az orvosi rendelő mögött található. A Makovecz-stílusjegyeket hordozó épület alapterülete kétszázhatvan négyzetméter. Tervezése során elsődleges szempont volt az épület fenntarthatósága, az alacsony üzemeltetési költségek biztosítása. Az épület energetikai szempontból önfenntartó.

Illusztris vendégek részvételével adták át a korszerű, minden igényt kielégítő háziorvosi lakást. Fotó: Mártonfai Dénes

– Köszönjük a Magyar Kormánynak és a Magyar Falu Program pályázat által nyújtott lehetőségeket – tette hozzá a polgármester.

Ám nemcsak a lakhatásra, hanem az ellátás körülményeinek javítására is van gondja az önkormányzatnak. Újabb sikeres pályázatot nyújtottak be az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Fogászati panoráma-röntgengép és kezelőszék, valamint további orvosi eszközök beszerzéséhez nyertek támogatást.

Többek között EKG, vérnyomásholter, a bőrgyógyászati vizsgálatoknál használt dermatoszkóp, boka-kar indexet meghatározó készülék és a légzési funkciókat ellenőrző spirométer is rendelkezésre áll majd. Az eszközbeszerzésen túl épületkorszerűsítési eleme is van a pályázatnak. Ennek köszönhetően hőszivattyúval, napelemmel ellátott fűtésrendszert alakítanak ki az orvosi rendelőben, és az épület külső homlokzata is megújul. Összesen közel 234 millió forintot nyert a fejlesztésre Nagydorog Nagyközség Önkormányzata.

Korszerű, lakályos otthont teremtettek a Nagydorogon és Bikácson is betegellátást végző orvos számára. Fotó: Mártonfai Dénes

Borbélyné Töttösi Ágnes hozzátette, hogy a Magyar Falu Program által kiírt pályázati lehetőségek nagy szerepet játszanak a kistelepülések felzárkóztatásában, a népesség megtartásában. A jövőre nézve a legfontosabb célkitűzés az óvodai épületek energetikai korszerűsítése. A polgármester az aktuális kulturális rendezvényről is beszélt, amely a hétvégi falunap.

A kétnapos rendezvényen színvonalas programokkal várják a helyben élőket és a településre látogató vendégeket. Pénteken 22.30-tól fellép az Animal Cannibals, majd 3 óráig diszkó szolgálja a szórakozást. Szombaton 8 órakor a kispályás labdarúgótornával rajtol a program, 9 órakor pedig a családok és civil szervezetek számára meghirdetett főzőverseny is kezdetét veszi.

A színpadi programok 15.30-kor kezdődnek. Borbélyné Töttösi Ágnes polgármesteri köszöntője után a Nagydorogi Szivárvány Óvoda ovisai, a Nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület, a Györkönyi Country Tánc- csoport, valamint a Pódium Táncstúdióból Molnár Zsófia ad műsort. Micike bohóc fellépése 16.30-tól szórakoztatja a gyerekeket, akiket ingyenes arcfestéssel, légvárral és habpartival is várnak.

A Budapesti Operettszínház művészei, Dancs Annamária és Laki Péter 18 órától énekelnek, őket 19 órától a Blues Travel Bands követi, a koncert után pedig átadják a Nagydorog Bora címet az arra érdemes gazdának. A falunap főprodukciója Fenyő Miklós élő koncertje lesz 20 órától. A rock ’n’ roll legenda után 21.30-tól Nótár Mary lép színpadra. A napot bál zárja az A’la Carte zenekarral. A falunap helyszíne az általános iskola udvara.

A polgármester kiemelte, hogy a programok ingyenesen látogathatóak, a rendezvény ideje alatt a Tájház, valamint a Kalap és Sipkamúzeum is megtekinthető. Hozzátette, hogy a neves fellépőket közösségi összefogásnak köszönhetően, nagy részben pénzadományok és az önkormányzat hozzájárulása révén tudták meghívni. A programok iránt érdeklődőket szeretettel várja a település.