Ezt követően a kaszinókerti szabadtéri színpadhoz várták az érdeklődőket, ahol elsőként Zbigniew Kowalski, a fesztivál ötletgazdája, főszervezője köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki amiért a régi, jól ismert arcok mellett új csoportok is képviseltetik magukat, és hogy ennyi év után is éltetik azt a célt, amellyel életre hívták a rendezvényt, nevezetesen, hogy a valamikori Bukovinából származó népcsoportok összetartozását erősítsék.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere arra emlékeztetett, hogy a város huszonkilenc éve házigazdája a találkozónak, amelyen a zene, a tánc és a székely kultúra hagyományait mutatják be. Hozzátette, hogy minden évben van valami újdonság is. Idén az egyik ilyen az, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége és az önkormányzat mellett a Magyarság Házát is a szervezők között tudhatják, valamint különböző tematikus sátrakkal is készültek a Kisdorogért Egyesület közreműködésével.

Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy elődeik egykor egymásra voltak utalva, s példájukat követve, jó évről évre találkozni. „Egy vérből valók vagyunk” – idézte az Ismerős Arcok zenekar közkedvelt dalát, kiemelve, hogy ezt a kapcsolatot kell erősíteni. Mint mondta, öröm látni a sok fiatalt, akik nemcsak vonásaikban idézik őseiket, hanem a közös értékeiket, hagyományaikat is tovább viszik.