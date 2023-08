Az ember mindig nagy szorgalommal kutatta a jövőt, hiszen mindenki kíváncsi rá kortól függetlenül, mi vár rá a jövő héten, vagy akár húsz év múlva. Ha fiatal, azt szeretné tudni, lesz-e jól fizető, de tartalmas munkája, szerető családja, ha idősebb, akkor arra kíváncsi, lesz-e unokája, illetve tartós marad-e az egészsége. Hisszük is, meg nem is, amit megjósolnak, de az ember már csak olyan, hogy akkor is meghallgatja a jövendőmondókat, ha kételyei vannak.

Az asztrológusok szerint a csalók, a sarlatánok sikereit jelzik idén a csillagok.

Az emberek a Föld minden táján egyformán tartják a markukat, ha a helyzet úgy adódik. Sőt, a bolygók állása szerint – legalábbis a jósok ezt mondják – a következő két évben még a jelenleginél is több kórság, baj, korrupció, háború söpör majd végig a világon. Mégis azt gondolom, kár lenne minden rosszat, ami velünk történik, a csillagokra fogni. A szomszéd morgós kedvét, a serdülő gyermekünk modorát, a párunk rossz napját, a bolti eladó hisztis pillanatait, vagy a főnök maceráját. Az embernek néha elege lesz az állandó hajtásból, reggel a tumultusból, a várakozásból a bankban, a postán, a boltok pénztáránál. Unjuk már a lökdösődést a buszon és az állandó versenyfutást az idővel. Jó lenne pár napra megállni, kiülni egy szép tisztásra, este felnézni az égre, és megkeresni azokat a fránya csillagokat, melyek az asztrológusok szerint minden rosszért okolhatók.