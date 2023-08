Több felmérés szól arról, hogy a megvásárolt élelmiszerek egyharmada a kukákban köt ki, ez jellemző hazánkra, de Európára is, mondta lapunknak Baka György, a Zöldtárs alapítvány elnöke. Hozzátette, hogy már legalább két évtizede hívják fel arra a figyelmet, hogy vásároljunk tudatosabban. Az áruházakban ugyanis rendszeresen átpakolják a polcokat, hogy a vevőket minél többet járassák a termékek között, és olyan élelmiszereket is megvegyenek, amelyeket nem akarnak.

– Az első ökölszabály, hogy mindig listával kell menni vásárolni, csak azokat a dolgokat beszerezni, amelyek elfogytak vagy kifogyóban vannak. El kell tudni kerülni, hogy a boltban kapott impulzusok alapján vásároljunk – tette hozzá Baka György.

Véleménye szerint elő kell venni azokat a régi háziasszony trükköket, amelyekkel spórolni tudunk. Az éttermekben kapható menük árából két-három hozzátartozónknak már nagyon finom, takaros kis ebédet lehet készíteni. A nagymamák konyhatudományát is érdemes böngészni, különösen a tavasztól őszig terjedő időszakban. Érdemes piacokon vásárolni, a hétvégi ebéd mellett akár a következő hét hétfőre, keddre is lehet előre főzni. Sok lehetőség van arra, hogy csökkentsük az élelmiszervásárlással kapcsolatos költségeket.

– Sokszor tanácsoljuk azt is, hogy havonta, kéthavonta akár egy-egy tankolás árát is megspórolhatjuk, ha például a munkahelyre gyalog megyünk, ha hetente egyszer a gyerekkel elsétálunk az óvodába és az iskolába. A megtakarított összeget élelmiszervásárlásra is lehet fordítani – tette hozzá.