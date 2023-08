Ők gyűltek össze ezen a hétvégén vármegyénkben: öt országból, húsz klub képviseletében 140 motoros érkezett a #4 Ciao Szekszárd elnevezésű rendezvényre, amely – ahogy a szám is mutatja – már a negyedik ilyen alkalom.

Szabó Annamária elárulta, hogy a pénteki nap kisebb túrákkal telt.

Délelőtt Kakasd felé vették az irányt a kismotorokkal, ahol megnézték a Faluházat, délután aztán városi túra következett, illetve Szedres és Tengelic, valamint Fadd-Dombori is az úti célok között szerepelt. A résztvevők többségének a Szekszárdra érkezés is egy nagy túra volt, hiszen jó páran szeretett kis járgányukkal indultak útnak. Nemcsak a hét magyar vespás klub tagjai, hanem határon túli résztvevők is. Jöttek vendégek a Vespa hazájából, Olaszországból, továbbá Szerbiából, Szlovákiából és Ausztriából is.

A szekszárdi klub elnöke hozzátette, hogy évente több találkozón van módjuk részt venni akár a magyar, akár a külföldi csapatok szervezésében, így sok régi barátság ápolására van lehetőség az ilyen alkalmakon, meg persze új kapcsolatok kialakítására is. Mint mondta, színes társaság a vespásoké.