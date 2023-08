60 ÉVE elszaporodtak a pelék, a mókusokhoz hasonló rágcsálók a Tolna megyei erdőkben – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 6-i száma. „A főleg éjjeli életet élő kis állatok faodvakba, üres mókustanyákba rejtőztek, sőt ellenségeik, a héják és a sólymok elhagyott fészkébe is beletelepedtek. Különösen sok a pele a rácvölgyi erdőben, ahol a vadászház padlásán is menedéket találtak. A fürge peléket a dió érése is az emberi hajlékok és a kertek környékére csalogatja. Esténként hallható rágcsálásuk a diófákon, legkedvesebb Tpelecsemegéjük ugyanis a dió.”

60 ÉVE Szekszárd adott otthont a Varsó–Budapest kosárlabda mérkőzésnek. A részletekről így számolt be a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 6-i száma: „Az első válogatott kosárlabda-mérkőzés nemcsak Szekszárd, de az egész környék sportkedvelőit is megmozgatta. Bonhádról, Paksról, Bajáról különautóbusz szállította Szekszárdra a kosárlabdasport híveit. Ünnepélyes külsőségek között kezdődött a találkozó, amely visszavágója volt a hétfői lengyel-magyar mérkőzésnek, amelyet a magyar csapat nagy küzdelem után 2 ponttal nyert meg Budapesten, a Sportcsarnokban. A visszavágón Budapest és Varsó néven találkozott a két csapat. A meccset a lengyel főváros 80:75 arányban nyert meg.”

60 ÉVE „Halálos végű úszóverseny” címmel közölt megindító írást a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 7-i száma. „Két gyászruhás asszony ül már második napja a paksi Duna-parton. Várnak naphosszat, étlen-szomjan, várják a szörnyű hírt; hol fogják ki a kis Géza testét a vízből. (...)

Azon a szörnyű napon a boltba küldték szifon-patronért. A boltból a Duna-partra kerékpározott a gyerek. Ott fürdött három mosóasszony közelében két ismerős fiú. Ott, ahol tilos a fürdés, ahol a rendőrök naponta figyelmeztetik a szülőket, a gyerekeket a fürdőzés veszélyeire...

Géza mégis, a két gyerek mellé beszállt harmadiknak. A parttól nem messze, a vízben ringatózott egy kikötött ladik. A három gyerek versenyezni kezdett; ki éri el hamarabb. Gézát a víz lejjebb sodorta, nem érte el a ladikot. A másik két gyerek először ijedten figyelte társuk vergődését, majd amikor először a víz alá bukott, segítségért kiabáltak. Tehetetlenül sikoltozott a három asszony, majd hasztalan kiabált segítségért a közelben napozó, de úszni nem tudó fiatalember. A közelben nem tartózkodott senki, aki megkísérelhette volna a kisfiú kimentését. Mire segítség érkezett, a kis Gézát elnyelték a hullámok.”

