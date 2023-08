Egyik olvasónk telefonált, és elmesélte: többüket zavarja, hogy a megyeszékhelyen több utcában is megállítják őket a hajléktalanok, valamint már egy ideje valamilyen igazolványt is mutogató asszony is kéreget a vármegyeszékhelyen, hol ülve, hol odalépve hozzájuk. Felháborodott olvasónk hozzátette, pénzt kérnek tőlük, megzavarják a nyugalmukat, és tanácstalanok, hogy mit tehetnének. Lapunk felhívta a figyelmüket a jogszabályi rendelkezésekre, és ajánlotta, forduljanak a hajléktalanszállóhoz és az önkormányzathoz információkért. Csak remélhető, hogy senki nem kerül rosszabb helyzetbe, és rendeződik az ügy.