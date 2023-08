Nemcsak Szekszárdon vannak kiváló borászok ebben a vármegyében. A gyönki Simigh János fiatal kora ellenére (37 éves) remek eredményeket tudhat magáénak. Tegyük hozzá: van kire támaszkodnia, mert édesanyja, édesapja is szakmabeli, sőt a felesége is borász. Saját szőlővel dolgoznak, korszerű feldolgozójuk van, az állattartás és a vetőmagértékesítés is szerepel a repertoárjukon.

Simigh János az első aranyérmes boráért 2015-ben kapott oklevelet mutatja. A szerző fotója.

– Anya szőlészeti vezető volt több cégnél, apa a kölesdi téesz agronómusaként dolgozott – mondja. – Ott van a szőlőnk, Gyönkön a feldolgozónk. Főállásban vetőmagértékesítéssel foglalkozom, a borászat a hétvégi tevékenységem. Tartunk emellett két lovat, 12 birkát, vagy harminc baromfit, és halastavunk is van. Hosszú ideig sportoltunk. A feleségem eredményes díjlovagló volt, én meg az NB I/B-ben kézilabdáztam, 2015-ig. Strandkézilabdában országos bajnok is voltam.

A borász szakma alapjait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen sajátította el. Aztán féléves gyakorlaton vett részt EU-s pályázati támogatással Franciaországban, Burgundiában. A szürettől a palackozásig mindent végig csinált a világhírű borvidéken, a Les Grands Crus Blancs Macon-Vinzelles borászatban. (Tíz magyar vett részt a projektben, az egyikük a felesége lett.) Az ott szerzett ismeretek birtokában ügyel a részletekre itthon. minden munkafázisnál: a kézi szüreteléstől, a borkezelésen át, a korszerű tárolóedények beszerzéséig.

A legújabb fejlesztés: két lélegző műanyagtartály. A szerző fotója.

– Az ültetvényünk 6,5 hektáros, zömében cabernet sauvignon – avat be a részletekbe. – Fűthető-hűthető acéltartályaink vannak, s a legújabb beszerzés két, kilencszáz literes flextank, vagyis lélegző műanyagtartály. Amit lehetett automatizáltunk, modernizáltunk. Szépen fejlődtünk, de a járvány miatti gazdasági visszaesést rosszul éltük meg. Elsősorban éttermeknek, hoteleknek szállítunk, azok meg a kötelező zárva tartások és az energiaáremelések miatt a tönk szélére kerültek. Az egyik legnagyobb vásárlónk a bikácsi Zichy Park Hotel nemrég zárt be. A megemelt gázárat már nem tudják kitermelni. Nálunk is horribilis összegbe kerülne a klimatizálás, ha nem lennének napelemeink. Így közel nullára jön ki a havi áramszámlánk.

A szülők eleinte csak eladásra termelték a szőlőt. Aztán, 1998-tól elkezdték a feldolgozást, kicsiben. Körülbelül öt év alatt jutottak el a négy-ötezer literes szintig. Folyamatosan bővítették az ültetvényt és a feldolgozó kapacitást. Nagy segítséget jelentett, amikor a fiatalok is beszálltak a munkába. Nemsokkal azután telephelyet is váltottak.

– A régi gyönki téesz épületei voltak ezek – vezet körül Simigh János. – Az udvaron szoktunk rendezvényeket tartani, s kiraktunk dekorációnak két régi prést. Készítünk vörös, fehér és rozé bort. Utóbbi kettő gyorsan fogy, a vörösboros piac most kissé leült. Változnak a fogyasztói szokások. Telepítések és kivágások miatti átállásban vagyunk jelenleg, ezért a rendelkezésre álló éves mennyiség 15 ezer liter körüli. Két-három évvel ezelőtt még húszezer liter fölött jártunk.

Borcímkézés. A szerző fotója.

A boroknál persze nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg. A gyönki termelő família sorra gyűjti be a kiváló eredményeket, nemcsak hazai, de nemzetközi versenyeken is: Németországban, Franciaországban és Dél-Korában. (Ez utóbbi Ázsia legnagyobb borversenye.)

– Általában hat palackban kell bormintát beküldeni – tájékoztat a termelő. – A napokban lesz egy berlini bírálat, a legutóbbi pedig az Országos Borverseny volt, ahonnan elhoztunk egy aranyérmet. Tavaly, Magyarország száz legjobb bora között a hatodik legjobb vörösbor díját szereztük meg. Illik megemlíteni egy Tolna vármegyei újságban, hogy két szekszárdi is előttünk végzett, az Eszterbauer és a Vesztergombi pincészet. A legelső általam készített bor, amelyik aranyérmet nyert egy rozé volt, 2015-ben Franciaországban, Cannes-ban.

Szakmai nászút Portóban

Simigh János 1986-ban született Szekszárdon. Kölesden lakott a családja 1992-ig, s azóta Gyönkön élnek. A helyi gimnáziumban érettségizett, majd Keszthelyen szerzett kertészmérnöki diplomát, 2010-ben. Fél évet töltött Burgundiában szakmai ösztöndíjasként, 2013-ban.

Apja növényvédelmi szakmérnök, anyja szőlészeti vezetőként dolgozott. Már mindketten nyugdíjasok, de részt vesznek a családi vállalkozás működtetésében. Felesége is borász. Szakmai nászúton voltak Portóban, több borászatot végig látogatva. Egy fiuk van.

Borkínálat, egy 1916-os présen. A szerző fotója.

Jelenlegi feldolgozójukat a gyönki téesz telephelyén alakították ki, 2015-ben. Kölesden és Medina-Szőlőhelyen vannak ültetvényeik, összesen 6,5 hektáron gazdálkodnak. Éves bortermelésük 15-20 ezer liter körüli, aminek tíz százaléka fehér, negyven százaléka vörös, ötven százaléka rozé.

A Berliner Wine Trophy (Németország) borversenyen az elmúlt három év során, hét aranyérmet nyertek. Az Asia Wine Trophy (Dél-Korea) borversenyről az elmúlt két éveben három aranyérmet hoztak el. A Le Mondial du Rose (Franciaország) borversenyről az elmúlt néhány év során egy arany és négy ezüstéremmel tértek haza.