Persze most nem a tanulásra gondolok, hiszen a kisfiam még csak második osztályos, az összeadásokkal és kivonásokkal még elboldogulunk, ellenben a betegségek már letaglózták a családot. A miértekbe most nem mennék bele, hogy ki és miért viszi betegen a gyermekét iskolába, azonban most kiderült, hogy a világjárványnak pozitív hozadéka is volt. Mi szülők ugyanis megtanulhattuk az otthoni gyógyítás csínját-bínját, és sok esetben már telefonon történik a kivizsgálás, nyilván mint minden másnak ennek is meg van az előnye és hátránya, azonban kiderült, hogy a hársfatea és a méz ilyenkor ősszel aranyat érnek!