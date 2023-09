A kitüntető címet nemrégiben, a Város napi ünnepségen vehette át. Elmondta, hogy viszonylag későn talált rá a rendőri hivatásra, dolgozott más területen is, elvégzett programozó iskolát és vendéglátós képesítése is van. Végül, látva apósa jó példáját, a rendőri pályán elért sikereit, maga is erre az útra lépett. És nem bánta meg. 2007 júliusában szerelt fel a Szekszárdi Rendőrkapitányság állományába járőrként, majd 2009-től 2013 júliusáig nyomozó volt a nyomozó alosztály lopási csoportjában. Ezt követően a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységi Irányítási Központjában dolgozott ügyeletesként, és 2017 őszén került a jelenlegi beosztásába.

Csoportjával olyan szabálysértésekkel foglalkoznak, amelyek elzárással is sújthatók. Többnyire tulajdon elleni szabálysértések, vagyis 50 ezer forint érték alatti lopás, csalás tartozik ebbe a körbe, de többek között az engedély nélküli vezetés és a garázdaság szabálysértési alakzata is. Úgy érzi, az elismerés sem csak neki szól, hanem a csoportja minden tagjának, és a közös munkának. Hozzátette, hogy munkaköréből adódóan akarva-akaratlanul is összetalálkozik olyan személyekkel, akikkel szemben korábban intézkedett. Közülük sokan ráköszönnek, vagy poénosan próbálják elütni a találkozást.

Arról is beszélt, időnként megesik, hogy szolgálaton kívül találja magát olyan helyzetben, amikor rendőri intézkedésre van szükség. Ilyenkor megteszik a megfelelő lépéseket, hiszen az esküjük is erre kötelezi a rendőröket, ugyanakkor kiemelte, hogy rendelkezni kell a megfelelő erővel ahhoz, hogy az intézkedést be is tudják fejezni. Samu Antal felesége, Farkas Kinga szintén a rendőrségnél, a bűnmegelőzési osztályon dolgozik. Egy 11 éves lányuk és egy 4 éves fiuk van. Az egyik legfőbb kikapcsolódást a családdal töltött idő jelenti számára, illetve szeret horgászni, focizni, dartsozni, feleségével moziba járni. A krimikben olykor megmosolyogtatják az életszerűtlen mozzanatok, ám fikcióként elnézi ezeket a pontatlanságokat.