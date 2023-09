A másfél órás vetélkedő hat fordulón keresztül zajlik, majd a kiértékelés után nyertest is hirdetnek, akik a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából apró ajándékot is hazavihetnek, számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

Fotó: Facebook/Bátaszék Most



A kvízbajnokságot havonta egy alkalommal rendezik meg, egészen a nyári szünet kezdetéig. Így aki eddig még nem tette próbára tudását, az a 74/493-690-es telefonszámon jelentkezhet a következő alkalomra, amely október 26-án, csütörtökön kerül megrendezésre.