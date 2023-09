Az eseményt Romhányi Károly polgármester nyitotta meg a Közösségi Ház belső udvarában, majd sorra érkeztek a fellépők a színpadra. Ugyan az eső miatt idén elmaradt a felvonulás, de a hagyományőrzés jegyében népviseleti ruhában felléptek az óvodások, az iskolások, a gerjeni asszonyok, valamint a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület is bemutatkozott a településen élők nagy örömére. Az est sztárvendége a Groovehouse zenekar volt, majd a programot bállal és tombolával zárták.

A község kifejezetten büszke arra, hogy civil szervezeteik egyre aktívabbak és szerves részét képezik a közösségi életnek. Az együttműködésnek és összefogásnak köszönhetően színesítik a település programpalettáját.

– Büszke vagyok rá, hogy településünkön kéz a kézben jár a falu gyarapodása és az élénk civil élet, melynek szép eredményei vannak. Egy település élete nemcsak a fejlesztéseken múlik, hanem azon is, hogy akik ott élnek, mennyire válnak egy közösséggé – jegyezte meg Romhányi Károly.

Az eső sem moshatta el a településen élők rendezvényét.

Fotó: Molnár Gyula

Az idei évben sajnos többször is előnyét látta a település annak, hogy tavaly év végén helyi igénynek eleget téve tűzoltó tanfolyamot végzett több gerjeni is. A községben is minden korábbihoz képest több viharkár volt, így sokszor kifejezetten jól jött, hogy szinte azonnal megérkeztek a helyi tanfolyamot végzettek és a faddi önkéntes tűzoltó egyesülettel együtt hárították el a veszélyt.

A polgármester is elvégezte a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett tanfolyamot, és saját tapasztalatai alapján mondta el, mennyire megfogta a korábban a faddi tűzoltóautón olvasott idézet: „A mi szabadidőnk, az önök biztonságáért”, és nyert igazi jelentést az önkéntes munkákat követően bennük.

– Örülök, hogy segédkezhetek és büszke vagyok mindenkire, aki mások biztonságáért áldozza fel szabadidejét. De, ha jobban belegondolok, akkor némileg ezek az események is közösségi programok, amelyek összekovácsolnak bennünket – tette hozzá Romhányi Károly.

A településen az idei év legnagyobb durranása az volt, hogy átadta az Építési és Közlekedési Minisztérium a Paks-Gerjen összekötő utat. Ezzel megszűnt a község zsáktelepülési jellege, sokkal rövidebb idő alatt lehet eljutni Paksra, továbbá új lehetőségek nyílnak meg a helyiek számára ezzel az új úttal.

A település vezetője pedig szerette volna, ha ezt a történelmi pillanatot együtt ünnepelnék meg a gerjeniek. Így is történt május 26-án. Együtt látogattak el a számukra fontos két helyszínre: az infrastrukturális fejlesztéseket követően átadott új családi házas övezethez, valamint az új Paks-Gerjen úthoz. Az estét a Közösségi Házban zárták vacsorával és bállal.

A gerjeni naperőmű építési munkálatai 2022 év végén befejeződtek, és idén ünnepség keretében adták át a település életének alakulását meghatározó beruházást. A naperőmű megkezdte kereskedelmi üzemét azóta. Ez abból a szempontból is nagy öröm a település számára, hogy ezzel fejlesztési lehetőségeik is bővülnek, hiszen a korábbiakhoz képest jelentősen megnőnek az iparűzésiadó-bevételeik.

MET Gerjen Solar Park átadó. A naperőmű azóta megkezdte kereskedelmi üzemét.

Fotó: Molnár Gyula

– Mindig is büszkék voltunk rá, hogy a Duna partján zöld, nyugodt környezetben élhetünk, mára pedig azt is elmondhatjuk, hogy két zöldenergia-termelő szomszédságában helyezkedik el a községünk. Településünk életében a naperőmű hatalmas lehetőség, hiszen a MET Csoport megújuló létesítménye olyan bevételi forrás számunkra, amely a fejlesztési lehetőségeinket tovább bővíti a jövőben.

Gerjen korábban is ismert volt élénk nemzetközi kapcsolatairól és folyamatos kapcsolattartásáról a testvértelepüléseivel. Mindez idén sem volt másképp. Legutóbb belorusz küldöttség érkezett Asztravecből a falunapjukra, hogy személyesen is megismerhessék Gerjen hagyományait, a magyar néptánc és népviselet kincseit.

Testvértelepülésük polgármestere, Varga Adorján meghívására vett részt márciusban egy kisebb gerjeni delegáció a 27. Balavásári Nemzetközi Borversenyen, Erdélyben. A bormustrán túl a két település polgármestere egyeztetett együttműködési lehetőségekről, és szóba került egy közös európai uniós projekt lehetősége is.

A TEIT színeiben a GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Csoportja) nemzetközi szervezet által szervezett utazás keretében Szlovákiában járt Romhányi Károly idén júniusban egy küldöttség tagjaként.

Célul tűzték ki, hogy ismereteiket tovább bővítik más országok nukleáris tapasztalatainak vonatkozásában, így a mohi atomerőműről és a radioaktív hulladékok kezeléséről, tárolásáról tudhattak meg többet a helyszínen.

A nyár mondhatni utazásokban volt gazdag a település vezetőjének, hiszen szintén júniusban a TEIT társulás tagjaival Törökországba látogatott megtekinteni Paks II épülő testvérblokkjait az Akkuyu Atomerőműnél. – A török út kapcsán láthattam azt, egy új atomerőmű miként pezsdítheti tovább a térség életét. Bízom benne, hogy hasonló jövő vár ránk is, és egy nyugodt Duna-parti településként élvezhetjük a térségünk adta előnyöket – jelezte Romhányi Károly.

Nemzetközi kapcsolataik ápolása és településük lehetőségeinek kutatása céljából augusztusban Fehéroroszországba érkezett Gerjen polgármestere. Alkalma nyílt a Belarusz Köztársaságban található nagykövetségünkön nemzetközi együttműködéseikről, testvértelepülési kapcsolataikról beszélni, valamint mesélhetett hagyományaikról, értékeikről. Ezenfelül nemzetközi téren kereste azokat a lehetőségeket települése számára, amelyek hosszú távon segíthetik a község megmaradását.

Azokat a munkahelyteremtő módokat tekintette át, amelyekkel Gerjenben nyílna lehetőség munkavállalásra, kiemelt figyelemmel a női munkavállalókra is. Cégeket, munkaadókat látogatott meg: beszélgetett tapasztalataikról, humánerőforrás-politikájukról, fejlesztési céljaikról. A település nemzetközi téren nemcsak a beruházásokat, munkahelyteremtő lehetőségeket kutatja, hanem munkavállalóik is tanulmányozzák, máshol miként végzik a hivatali, pályázati munkákat.

A gerjeni hivatal dolgozói Romániában jártak szeptemberben éppen ezért egy tanulmányúton, folyamatos a kapcsolattartás Balavásár polgármesterével. Az elmúlt időszakban kifejezetten sok sikeres pályázata lett az erdélyi településnek, folyamatosan fejlődnek. A gerjeni hivatal munkavállalóit meghívták, hogy közvetlenül ismerhessék meg, hogyan készítik elő projektjeiket, miként valósítják meg azokat, továbbá közigazgatási tapasztalatokat cseréltek és a közös hivatalok működését tekintették át, feltérképezve a hasonlóságokat és az eltéréseket.

Romhányi Károly úgy véli, ez a munka mindig nagy kihívás nekik is, hiszen nemcsak egy jó stratégiát kell megálmodni, aztán sikeresen pályázni, hanem komoly háttérmunkával jár egy-egy beruházás elszámolása, ellen­őrzése. A tapasztalatszerzésen túl az utazás egyben csapatépítés is volt a gerjeni delegációnak. Az évet összefoglaló beszélgetésünkkor arról is kérdeztük a polgármestert, mire készülnek, milyen céljaik vannak az idei évet követően.

Romhányi Károly szerint céloknak és terveknek sosem volt híján a településük, a forrásokat, pályázatokat folyamatosan monitorozzák . – Igaz a gazdasági környezet, a pályázati lehetőségek szűkösebbek, mint korábban, de stratégiánknak megfelelően haladunk tovább céljaink megvalósítása érdekében és elmondhatom, szerencsére most sem unatkozunk – összegzett Romhányi Károly.