Hosszas szünet után folytatódik a népszerű íz- és értékkalandozás Tolna vármegyében, amelynek műsorvezetője változatlanul: Vizin Balázs. Egy Hungarikum pályázatnak, valamint a Sió projektnek köszönhetően ezúttal a Sió-menti településeket – Sióagárdot, Pálfát, Simontornyát és Harcot –, továbbá Attalát, Bátát, Tamásit, illetve a „Vár a megye” értékfesztivált mutatják be. A nézők most sem maradnak receptek nélkül, hiszen a kamera fókuszába kerülnek a nagy becsben tartott, finomabbnál finomabb étkek.

Mintegy tízezren követik a Gasztromegye facebook oldalt, amelynek egyes epizódjait több mint tízszer ennyien tekintették meg, ami jelzi a műsor népszerűségét. A lassan három éve született videós produkció a Tolna Vármegyei Önkormányzat értékfeltáró munkásságából ered. A célkitűzés egyértelmű volt már a kezdeteknél is: eljutni a vármegyében található valamennyi településre – ami a ciklus programmal, a Tolna109 koncepcióval áll összefüggésben.

A készítők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a kamera célkeresztjébe állított közösség értékeit feltárják, s minél több ember szerezzen hasznos ismereteket a körülöttünk fellelhető értékekről. A fő téma viszont a gasztronómia, hiszen minden helyszínen vannak olyan ételspecialitások, amelyekre az ott élők büszkék, s a magukénak tekintik.

A műsor azonban nem csupán a kulinaritásokat, illetve az értéktárban található kincseket sorakoztatja fel, hanem az értékteremtő vállalkozásokat, a helyi gazdaság szereplőit is bemutatja. Mindezen felül figyelmet szentel arra is, hogy a nézők megismerkedhessenek az adott község vagy város történelmi múltjával, jelenével vagy éppen jövőbeli kilátásaival. Általában a településvezetők vállalják a kalauz szerepét, akik betekintést nyújtanak a település mindennapjaiba, illetve a fejlesztési elképzeléseikről is beszámolnak. Természetesen a már megvalósult tervek is helyet kapnak ebben a blokkban, így a gyarapodás mindenki számára szemügyre vehető.

Gasztromegye címmel nemrégiben szakácskönyv jelent meg, amiben fellapozható mintegy harminc forgatási helyszín receptje, valamint leírás és képek az adott településről. Ennél azonban már több helyen is megfordult a stáb, ám a kiadványból kimaradt helyszínek – a tervek szerint – a következő kötetben kapnak helyet. Lassacskán összegyűlik egy újabb receptkönyvre való anyag, ám az összes Tolna vármegyei település bejárásáig még jócskán van teendő, hiszen a most elkészült nyolc epizóddal együtt is csak a vármegye feléig jutottak el a készítők.

Mindenesetre, az alkotók most nyolc új epizódot tartogatnak a nézők számára, melyeket a Gasztromegye és a Tolna Vármegye Önkormányzata elnevezésű facebook oldalakon tesznek közzé minden második hét péntekén. A kisfilmek a vármegye YouTube csatornájára is felkerülnek, továbbá számos kép az Instagramra, facebook oldalakra és honlapra.