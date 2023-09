A CETIN Hungary Zrt. kutatása szerint a pályaválasztás többnyire középiskoláig eldől, és a támogató közeg hiánya miatt kevesebb lány választja a műszaki-technológiai hivatást.

A program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló, 11. évfolyamos lányoknak olyan alternatívát mutasson, amelyre ritkán vagy egyáltalán nem gondolnak, és segítsen az előttük álló korlátok lebontásában. A program fejleszti a matematikai készségeket, digitális kompetenciákat, bemutatja a természettudományok, a technológia, mérnöki tudományok, a matematika lehetőségeit, segítséget nyújt a pályaorientációban, kiegészíti a tanórai munkát.

Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója a közleményben tudatta: Magyarországon a nők aránya a foglalkoztatásban 45 százalék feletti, a technológiai területen viszont nem éri el a 14 százalékot. A program ösztönözni akarja a nők karrierépítését a műszaki, technológiai területen, ehhez pedig már középiskolában fel kell kelteni az érdeklődést, valamint fejleszteni az erre nyitott lányoknál a továbbtanuláshoz fontos tárgyakat és az önérvényesítéshez szükséges képességeket.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke a közlemény szerint úgy fogalmazott: "a tudomány, a technológia, a matematika és a mérnöki pálya végtelenül szép és izgalmas - szeretnénk elérni, hogy az ebben rejlő óriási lehetőséget a fiatal lányok is észrevegyék".

A program heti rendszerességgel egy tanéven keresztül matematikai és digitális kompetenciákat fejleszt. A cél nemcsak az ismeretek átadása, hanem az egyéni és csoportos mentorálás is, amelynek során a résztvevők olyan készségeket is fejlesztenek, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a sikeres pályaválasztáshoz és az érvényesüléshez a választott területen. A programban részt vevő szakemberek nem csupán szakmai tudást közvetítenek, de a magabiztosság, a tudatosság és a nagyobb önbizalom kialakításában is segítenek a középiskolás lányoknak.

Az érdeklődők szeptember 28-áig jelentkezhetnek az október 10-én induló programra a https://nokatud.hu/event/stempower2023-jelentkezes/ oldalon - írták a szervezők.

A közlemény szerint a CETIN Hungary Zrt. a PPF Csoport tagjaként független integrált telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató vállalat. A Nők a Tudományban Egyesület célja, hogy egyre több fiatal lány válasszon természettudományi, mérnöki vagy információtechnológiai szakmát.