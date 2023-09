A szombaton adásba került részben látható volt, hogy amikor a paksi tehetség dalra fakadt, valamennyi coach pillanatok alatt megfordult a székével, amely azt jelentette, hogy Kovács Alízt mind a négyen továbbjuttatták a műsorba. A fiatal előadó a műsorban elmondta, hétéves kora óta képzi a hangját, már akkor biztos volt benne, hogy énekesnő akar lenni. Habár zenekarokkal többféle stílusban is szokott énekelni, egyedül nem szeret színpadra állni, mert nem érzi, hogy ki tudná tölteni a teret. Most úgy döntött, ki akar lépni a komfortzónájából, ezért jelentkezett a The Voice-ba.

Kovács Alíz több koncerten sikerrel szerepelt már Pakson. Fotó: M.Gy.

Alíz a későbbiekben őt segítő művészek közül Miklósa Erika operaénekest választotta, aki elmondta a műsorban, hogy nagyon szereti Paksot, többször járt már a városban. Alíz nem ismeretlen a paksiak és környékbeliek számára már most sem. Kisgyermek kora óta énekel, Cseke Klára stúdiójában kezdte, jelenleg pedig Bodajkon jazzéneket tanul. Több együttessel is fellép, Pakson legutóbb a nyáron, a Sunset & Chill koncertsorozaton hallhatta a közönség – írta meg a TelePaks. Alízra a későbbiekben a párbaj vár a tehetségkutatón, amelyeken, ha sikert arat, bejuthat az élő show-ba.