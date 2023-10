Ennek ellenére a forgalmasabb utak mellett még ott vannak a deszkából, ponyvából összetákolt kalibák, pár méterrel előttük a táblával, hogy eper, dinnye eladó. Nyilván az árusok annak idején engedélyt kaptak az adott önkormányzattól vagy más hivataltól arra, hogy árusíthatnak.

A szezonnak vége, az árusok is elpakoltak, de hátrahagyták a tákolmányaikat. Még a legnagyobb idényben is eléggé hervasztóak voltak az út mellett felállított lepukkant bodegák, hát még most, üresen. Vajon nincs senki, aki kötelezhetné rá őket, hogy takarítsanak el maguk után?