Később – hiszen az ésszerűség is így kívánta – akkor kezdődött a fűtés, amikor lehűlt az idő. Ezen az őszön pedig az időjárás mintha összejátszott volna a régi szabállyal – éppen most köszöntött be egy nagyobb lehűlés –, Szekszárdon a távfűtéses lakóépületekben október közepén lettek melegek a radiátorok.

– Az meteorológia azt jelezte, hogy a hét végén az átlaghőmérséklet 12 fok alá süllyed, s ezért pénteken beindították a szolgáltatást – mondta Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója. – Ez volt egyben a tél előtt szokásos próbafűtés, amikor a hőközpontok, s a város 5600 lakásának radiátorai is vizsgáztak. Ez azért is indokolt volt, mert nyáron mérőket cseréltek, hitelesítettek, javították a meleget vivő csőhálózatot. Akadt itt-ott javítani való, és mert a felhívások ellenére sok helyen a lakók elfelejtették kinyitni a radiátorszelepeket, emiatt nem sikerült mindenütt a rendszer légtelenítése.

A hét végén csak a lakossági hőközpontokat indították be, az intézményeket fűtő közületi hőközpontokat akkor kapcsolják be, ha arra kérés érkezik. Egyébként a távfűtött közületek száma csökkent. Vélhető, hogy azért, mert a gáz ára, s a hődíj a korábbi többszörösére emelkedett, néhányan kiléptek a távhőszolgáltatásból, többen hőszivattyús rendszerrel oldják meg a fűtést.

A korábbi terv, amely egyébként szerepelt a Modern Városok Programban is, hogy a Paksi Atomerőműből csővezetéken jöjjön a meleg Szekszárdra, egyelőre terv marad. Nem működik egyelőre a másik, a gázfűtéses kazánoknál gazdaságosabban hőt adó hajdani gázmotor sem, amely a fűtőműben áramot termelt, s hulladékhője adta a városnak a meleget. Korszerűsítették, s automatizálták a Kadarka lakótelepen az ottani háromszáz lakást és az I. Béla Gimnáziumot, kollégiumot ellátó konténerközpontot, ott már távolról szabályozható kondenzációs kazánok termelik a hőt.

A városban beindult a távfűtés, de ez csak lehetőség, hiszen mindenütt a lakók dönthetik el, hogy fűtenek vagy sem. A radiátorokon szabályozó szelepek vannak, s egyetlen, Jókai utcai lakóépületét kivéve, mindenütt a költségosztók érzékelik, hogy melegek, s hogy mennyire melegek a fűtőtestek, s ennek alapján kell majd fizetni. Egyébként csak a közületeknél emelkedett a fűtési díj, a lakók a korábbi áron kapják a meleget.