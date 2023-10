Mint a kormányhivatal a vezetője, s az egész Kormányhivatal a társadalmi felelősségvállalás jegyében is arra hívja fel a figyelmet, hogy vegyék igénybe a lehetséges szűrési lehetőséget. Részt vett a sétán, s a vármegyeháza udvarán rendezett találkozón dr. Tóth János nőgyógyász-onkológus, aki már több mint 45 éve foglalkozik az onkológiai betegek szűrésével és a rák megelőzésével.

Ő is elmondta, nagyon sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy az eredmények javuljanak, mert sajnos még mindig az emberek nagy része nem foglalkozik azzal, hogy kellő időben, megelőzve betegséget, még tünetmentes időszakban elmenjen orvoshoz, éljen az egészségügy által felkínált lehetőséggel. Ezt erősítette meg dr. Pátri Eszter Tolna Vármegye tisztifőorvosa is, aki elmondta, sajnos, a névre szóló felhívásra is, a nőknek csak 30 százaléka vesz részt rákszűrésen.

Szekszárdon ez volt az első ilyen séta a mellrák megelőzése jegyében, azért, hogy kevesebben legyenek ennek a daganatos betegségnek áldozatai.