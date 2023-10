Az idei évben Szekszárd fogadta be a Magyar Mentálhigiénés Szövetség, a Mentálhigiénés Műhely és a Magyarországi Német Színház szervezésében a Magyar Mentálhigiénés Szövetség által szervezett konferenciát. Minden a mesékről szólt, mint életvezetési mintáról, mint tanítóról, és arról, hogy a mesének szerepe van a mentális betegségek gyógyításában is. Pócs Margit, a rendezvény háziasszonya, a Mentálhigiénés Műhely elnöke lapunknak elmondta, hogy nem csak szellemileg építkeztek a két nap során, hanem lelkileg is töltekeztek.

Az első napon, az előadások során, nyilvánvalóvá vált, hogy életkortól függetlenül fontos életünkben a mesék szerepe, valamint segítséget tud nyújtani a lelkileg megroppant embertársainknak. A meseterápia a művészetterápia, s azon belül a biblioterápia egyik ága. A művészetterápia a különféle művészeti ágakat használja terápiás módszerként. Tágabb értelemben a biblioterápia a személyes problémák megoldásának segítését jelenti irányított olvasással.

Pócs Margit ismertette, hogy a második, szombati napon a szekszárdi könyvtár épületében műhelymunkák során folytatták azt a tapasztalati töltekezést, amelynek köszönhetően mindenki úgy tud hazatérni Szekszárdról, hogy a tanultakat a saját életében is tudja majd alkalmazni.

Mint arról Pócs Margit korábban már beszélt, életünket végigkísérik a mesék, és életünk minden szakaszában nagyon fontos szerepet töltenek be. A mese elérhető mindenki számára, és igazán üdvözítő lenne, ha élnénk ezzel a fantasztikus kinccsel, amely egyidejű az emberiség történelmével – tette hozzá.

A Mentálhigiénés Műhely az egyéni, a személyre szabott és a közösségi lélekvédelemmel foglalkozik, és leginkább a megelőzéssel. Szeretnék elkerülni, hogy bárki olyan állapotba kerüljön, amikor megbillen az egészsége.

– Tudjuk azt, hogy a testi-fizikai egészségnek elsődleges kiváltója mindenkor a lelki egészség – egyensúlyunk megbomlása – hangsúlyozta Pócs Margit. Az egyesület ennek a lelki egészségnek a fenntartásához kíván segítséget nyújtani.