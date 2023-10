A Morzsu Egyesület vendége volt Cseke Szabolcs, aki ismét elvarázsolta a gyerekeket. A dalszerző, szövegíró, zenepedagógus és hangterapeuta vidám dalokat hozott ez alkalomból is Bátaszékre, amivel mérhetetlen boldogságot és életörömöt csempészet a kicsik szívébe. A gyerekek táncoltak, nevettek, és élvezték a tündérdob hangját.

A délelőtt örömteli pillanata volt az is, hogy találkozhattak az óvodás gyermekekkel és köztük volt kis morzsusokkal, akik ezúttal is remekül érezték magukat az óvodai barátok között is, számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál. A lényeg: kis embereknek nagy zene kell, és Cseke Szabolcs ennek a hírnöke.