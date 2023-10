A megye hat városának központi részére kitelepülve mutatkozik be a Centrumhoz tartozó nyolc iskola. Minden városban, az ott működő intézmények lesznek a főszereplők. Érdekes, interaktív szakmabemutatókkal, és sok hasznos információval várnak minden kedves érdeklődőt a következő időpontokban:

Október 24. Dombóvár, Művelődési Ház előtti tér

Október 26. Tamási, Városi Művelődési Központ előtti tér

Október 27. Szekszárd, Garay tér

November 7. Paks, Atomtér

November 8. Dunaföldvár, a vár udvara

November 9. Bonyhád, Vörösmarty Mihály Művelődési Központ melletti tér

Dömötör Csaba kancellár elmondta: "A Roadshow lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy bepillantást nyerjenek egy-egy iskolánk mindennapjaiba. Ez többnyire azt is jelenti, hogy a tanműhelyekben megnézhetik, hogyan dolgoznak a tanulók, kérdezhetnek tőlük és az oktatóktól az adott ágazatról, szakmákról, az oktatás módjáról, az iskoláról. Ugyanakkor bizonyos dolgokat ki is próbálhatnak, hiszen az intézmények rendszerint a pályaorientációt segítő interaktív foglalkozásokkal készülnek ezekre az alkalmakra. Az érdeklődők beülhetnek egy-egy közismereti órára is, hogy megnézzék, hogyan zajlik az adott tantárgy oktatása."