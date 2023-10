Mendi Tamás, a 2011-es alapítású, a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett élelmiszeripari cég vezetője hangsúlyozta, büszkék arra, hogy lokális megoldást kínálnak a globális ivóvíz-problémára. A világban nyolcmilliárd emberből kétmilliárdnak nem jut megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz - mondta.

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke megjegyezte, hogy az ENSZ becslése szerint 2050-re mintegy tízmilliárd lesz a Föld lakóinak száma, és a vízbázisok adottságait figyelembe véve az akkori népességnek a fele vízhiányos területen fog élni. A vízfogyasztás kétszer olyan gyorsan nő, mint a népesség - tette hozzá, megjegyezve: szerinte tehát mindinkább szükség lesz az ilyen technológiákra.

Kérdésére Mendi Tamás közölte, berendezésüket szinte minden körülmények között lehet használni, 80 százalékos páratartalom és 30 Celsius-fokos hőmérséklet mellett ezer-ezerötszáz liter vizet tud előállítani. Pára mindenhol van a levegőben, sőt egyre több; a Meteorológiai Világszervezet szerint a globális felmelegedés miatt az elmúlt időszakban hét százalékkal magasabb a páratartalom a Föld légkörében - magyarázta a szakember.

Kitért arra, hogy a sivatagokban is vannak olyan időszakok, amikor van elég pára a levegőben. Ha a magyar katonák elmennek Afrikába valamilyen misszióba, akár ők is használhatnák a berendezést - vetette fel az ügyvezető.

Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy Magyarországon sem "egy kifogyhatatlan vizes dézsán ülünk"; ma már nem extrém dolog, hogy akár egy jó infrastruktúrával rendelkező településen is ivóvíz-korlátozást jelentenek be. Talajvizeinket is elszennyezhetjük és vannak helyek, ahol nyolc méterrel csökkent a talajvíz szintje - figyelmeztetett Mendi Tamás.

Áder János hangsúlyozta, hogy bár Magyarország látszólag gazdag vizekben, de nem korlátlanul, minden lehetőséget ki kell használni.

Felvetésére, hogy a berendezés gyakorlatilag desztillált vizet állít elő, az ügyvezető elmondta, úgy működik, mint egy páramentesítő, csak sokkal hatékonyabb, és utána egy vízkezelési technológiával ivóvízzé alakítják: szűrik és ásványi anyagokat adnak hozzá.

Megújuló energiával is működhet a berendezés, napelem rendszerrel és megfelelő akkumulátor kapacitással együtt tudják majd értékesíteni - tudatta Mendi Tamás, hozzátéve, minden helyszínre méretezni kell ezeket, a folyamatos működés érdekében.

Áder Jánosnak arra a kérdésére, mennyibe kerül így az ivóvíz, az ügyvezető közölte, 0,25 kWh egy liter, ami Magyarországon ma 9 forint. "Tíz forint alatt van egy liter ivóvíz, ez versenyképes ár" - reagált a volt köztársasági elnök. Felidézte továbbá, hogy a Budapesti Értéktőzsde 2022 decemberében ötven hazai vállalat sikertörténete között mutatta be a céget, bekerültek az ötven leginspirálóbb hazai vállalat közé.

Mendi Tamás beszélt arról, hogy a mezőgazdaságban, az úgynevezett "hidrokultúrákban" is alkalmazható a technológia. Továbbá háztartásokban alkalmazható méretű berendezést is szeretnének gyártani, így "ezeknek a háztartásoknak nem kellene palackos vizet vásárolni soha többet", de akár tanyákon is lehetne használni.

A Planet Expón rengeteg érdeklődő volt - mondta az ügyvezető, tárgyaltak afrikai és indiai piacra jutásról, de magyar cégekkel való együttműködésről is.