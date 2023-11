Idén is megrendezték minden év egyik legkiemelkedőbb üzleti eseményét, a Figyelő hagyományos TOP200 Konferenciát és a hozzá kapcsolódó TOP200 Gálát, amelynek a Corinthia Hotel Budapest adott otthont csütörtökön. Magyarország azon kétszáz legnagyobb cége került ismét fókuszba, amelyek az adott évben, előre meghatározott szempontok alapján a legjelentősebb gazdasági eredményeket érték el.

A TOP200 Konferencia célja, hogy közös gondolkodásra hívja az üzleti döntéshozókat, a gazdaság irányítóit. Ennek megfelelően a nagymúltú exkluzív díjátadó gálán ezúttal is a gazdaság meghatározó személyiségei, nagyvállalatok első számú vezetői, kormánytagok, állami és gazdasági szervezetek döntéshozói, valamint diplomaták és helyi befektetés-ösztönző társaságok első emberei vettek részt.

A TOP200 gálán mutatták be a Figyelő TOP200 legnagyobb cégeit összesítő kiadványt, amelynek idei tematikája az orosz–ukrán háború „árnyékában” elért vállalati növekedés, illetve a 2022-es gazdasági folyamatok voltak. A vállalkozások rangsorát ezúttal is az Opten Informatikai Kft. adataira támaszkodva állította össze a szerkesztőség.

A Varga Mihály pénzügyminiszter fővédnökségével megrendezett gálaesten a hagyományokhoz igazodva ez alkalommal is kiosztották a Magyarország legjobb vállalatainak járó díjakat, elismerve a legjobbak legjobbjainak teljesítményét. Az Év Vállalata elismerést a MOL Nyrt. kapta, az Év Pénzügyi Vállalkozása elismerést az MBH Bank Nyrt. nyerte el, az Év Innovatív Vállalatának a Zollner Kft-t választották, az OPTEN Stabilitás Díjat a Bonafarm Zrt., a Provident Társadalmi és Hasznossági Díjat a MEDITOP Gyógyszeripari Kft., míg a NÚSZ-KTE Közlekedési Innovációs Díjat a Unitef’83 Zrt. vehette át.

A TOP200 gálán mutatták be a Figyelő Top 100 Magyar Bor kiadványt is, mely idén megújult formában jelent meg, és Magyarország legjobb borait mutatja be a zsűri és a nagyközönség választásai szerint. A kiadványban négy Tolna vármegyei borászat, a Bodri Pincészet, a Takler Borbirtok, a Mészáros Borház és a Vesztergombi pince is szerepelt.