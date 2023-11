A nők betegsége jelentős mértékben eltér a férfiakétól, mondta, mert más az érrendszerük összetétele. Más a hormonháztartásuk, s mikor a női hormon már fogyóban van, jön a változó kor, minden nehézségével, az kihat a vérnyomásra, a koleszterinre, a vérfalakra, szívükre, s ezek a bajok különböznek a férfiak betegségeitől. Ezt viszont nehezen veszik észre, s hogy baj van, az sok esetben csak akkor derül ki, amikor szívpanasszal, infarktussal kórházba kerülnek.

A nők általában késve ismerik fel, hogy nagy baj van. Náluk a szívroham nem úgy jelentkezik, minta férfiaknál, nincs óriás mellkasi szorítás, mintha egy óriás keze markolná szívünket, náluk fáradtság, légszomj, levertség, kis torokszorítás a jel. Még az egészségügyben is előfordul néha – mert a tünetekre nem reagálnak annyira intenzíven –, hogy késve születik a helyes diagnózis. Pedig a nőknél sem a daganatos betegségek, vagy a jellegzetes női betegségek jelentik legfőbb halálokot, hanem – mint a férfiaknál is – a szívbetegségek. Ezért ezek kockázati tényezőit nagyon komolyan kell venni, már fiatalabb korban is. Figyelni arra, hogy ne hízzon el, ne dohányozzon, aztán a vérnyomásra, koleszterinszintre is, és a kisebb panaszokat is fogják fel úgy, mint egy figyelmeztető csengőt, mert lehet, hogy azok egy szívbetegség kezdő jelzései.

A főorvos zakóján egy kis jelvény van, egy pici piros női ruha. Ez jelvénye a Pirosban a Nőkért mozgalomnak, amely húsz éve az amerikai szívtársaság kezdeményezésére indult. A Wear Red Day mozgalom mintegy riadóztat a női szívek védelméért, ugyanis a statisztika bizonyítja, hogy több nő veszti életét szív- és érbetegségek miatt, mint férfi.

A főorvos elmondta, hogy miként a rózsaszín szalag buzdít az emlőrák megelőzése, úgy a kis piros jelvény, vagy akár piros öv, cipő, táska, sál hívja fel a figyelmet erre a mozgalomra, s arra, hogy mit tehetünk a szívbetegségek ellen.

Fontos, hogy tisztában legyünk a kockázati tényezőkkel, éljünk egészségesen, s ha panasz jelentkezik, forduljunk orvoshoz. Mert az idő ilyenkor nagyon fontos tényező, a késedelem csökkenti a túlélés esélyét.

Benczúr főorvos beszélt arról is, hogy egy bizonyos életkor fölött már többen vannak a hölgyek, mert a férfiak élete rövidebb, de fontos, hogy abban a korban is egészségesek maradjanak. Csak akkor tudják az igazi női szerepet betölteni, a család összetartását, a gyerekek, unokák nevelését. Ezért célszerű vigyázni az egészséges étkezésre, a szívbarát étrendre, amely a telített zsírsavakban, koleszterinben, szénhidrátban szegény, és csak kevés sót tartalmazó étkeket jelenti, jó viszont az olíva, a tengeri hal. Emellett hasznos a testmozgás. Nem kell felfutni a szekszárdi dombokra, de naponta néhány ezer lépést tenni egészségünkért nagyon sokat jelent.