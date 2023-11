Ezt örökíti meg Mohács belvárosi parkjában egy emlékoszlop, amelyet 1931-ben a Magyar-Lengyel Egyesület kezdeményezésére állítottak fel. Az oszlop egyik tábláján ez olvasható: „Még áll bástyánk, az ős határ: a Tátra, rajta a szent madár, a lengyel sas ide vigyáz: Mohács példa legyen, ne gyász”

Az ősz folyamán ezt a helyet keresték fel és helyeztek el ott koszorút a Bonyhádi Magyar-Lengyel Baráti Társaság tagjai Kercsó József kezdeményezésére, aki a fiával, ifjú Kercsó Józseffel együtt irányította a baráti társaság által közösen faragott Magyar-Lengyel Barátság Emlékművének létrehozását.

A kirándulók a Mohács környéki Sátorhely melletti Nemzeti Emlékhely kiállításait is megtekintették. Ugyancsak a mohácsi csatával kapcsolatos Csele patak partján álló II. Lajos Királyunk Emlékművénél is tiszteletüket tették a kirándulók, ahol a Jagelló-házi II. Lajos, a lengyel származású, alig húsz éves királyunk a csatából menekülve vesztette életét. Az emlékhely közelében levő Szent Miklós Vízi- és Taposó Malmot már a 14. században említik a dokumentumok. Itt fejezték be a tartalmas és tanulságos napot a Bonyhádi Magyar-Lengyel Baráti Társaság tagjai.