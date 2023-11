Az egyik nagyon jó ismerősöm speciel így járt, amikor legújabb hóbortjának szeretett volna élni – az egészséges életmód megszállottja lett – és a neten található legjobban értékelt boltba bement. Sajnos azonban, amikor elmondta az eladónak, hogy mit szeretne vásárolni – folyékony klorofillt – az úgy nézett rá, mintha ott a helyszínen akart volna drogot beszerezni tőle.

Szegény teljesen hülyének érezte magát az adott szituációban, pedig nem kellett volna. Úgy érezte nincs más választása, kénytelen a világhálóról beszerezni. Kiderült, hogy a klorofill fogyasztása tényleg nagyon egészséges. Rengeteg antioxidáns található benne, kiválóan méregteleníti a szervezetet és gyulladáscsökkentő hatása is van, arról nem is beszélve, hogy étvágycsökkentő is, így természetes segítséget nyújt a fogyni vágyóknak. Utóbbit boldogan konstatálta is, amikor a minap látta, hogy akaratlanul is jó pár kilótól megszabadult már.

A java viszont csak eztán jött, ugyanis észrevette, hogy egy hosszú biciklitúra után, amikor elfelejtett dezodort használni egyáltalán nem érezte magán az izzadságot, és kiderült, ez is a klorofill egyik pozitív hatása. Így aztán nem csoda, hogy minden követ megmozgat, hogy beszerezze az áhított folyadékot. A gyanakvó és tudatlan bolti alkalmazott után sokan feladják, és nem keresik tovább a módját, hogyan tegyenek szert az áhított folyadékra, de ismerősöm szerencsére – főként az ő szerencséjére – nem az az ember.