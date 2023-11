Teol.hu podcast 1 órája

Kovács Antal a díj egyik várományosa

Néhány hete volt Szekszárdon a megyei Prima ünnepség, s ott jelentették be azt is, hogy hivatalos az országos gálára dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója is, de nem ebben a minőségében, hanem mert olimpiai-, világ- és Európa bajnokként ő a magyar sport kategóriában a Prima Primissima díj három várományosának egyike.

Szepesi László Szepesi László

A Demján Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított elismerést a tudomány, művészet, oktatás jelesei kapják, tíz kategóriában, és van egy tízenegyedik, a közönség Prima Primissima díja, ami annak adnak, aki legtöbb SMS szavazatot kapja. Kovács Antalra, akivel Szepesi László beszélgetett, november 29-ig lehet voksolni a 70/70 77 000-es számon, s a szöveg egy szám, a 24-es.

