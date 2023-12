Az Sz+C Stúdió Kft. a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség kezdeményezésére indított „Legjobb Női Munkahely 2022” pályázaton különdíjat nyert el a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató szervezet kategóriában. A kezdeményezés célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére is.

– Megkülönböztetett szerepet képviselnek számunkra a női munkavállalóink – mondta Czank Géza, az Sz+C Stúdió Kft. ügyvezetője. – Kiemelten odafigyelünk rájuk, hiszen ők a családok alappillérei, igyekszünk megkönnyíteni nekik a beilleszkedést, élethelyzetükhöz igazítani a munkavégzés feltételeit és módjait, biztosítani nekik a munka-magánélet egyensúlyát, a kedvező feltételeket a sokszor nehéz mindennapokhoz. Női dolgozóink számára biztosított juttatásaink közé tartozik a többletfizetett szabadságnap minden évben, nőnapi ajándékvásárlási utalvány. Munkakörtől függően lehetőség van rugalmas időbeosztású munkavégzésre, illetve támogatjuk a home office-t is.

A várandós kismamáknak részmunkaidős foglalkoztatást biztosítunk, a szülési szabadságról visszatérő kismamákat pedig fokozatosan segítjük visszailleszteni a szervezetbe, számukra részmunkaidő, rugalmas munkaidő és home office munkavégzés biztosításával a gyermek 3 éves koráig.

Jeles alkalmakkor munkatársainkat megajándékozzuk, az iskolás korúak szüleit pedig évente iskolakezdés előtt támogatjuk pénzösszeggel. A váratlan negatív események esetén készpénzes juttatásban részesítjük munkatársainkat.

A kismamáknak a szülési szabadság ideje alatt sem kell elszakadniuk teljesen a munka világától, továbbra is meghívást kapnak a céges rendezvényekre. Elismerjük az 5-10-15-20 éves törzs­gárda munkavállalókat, független attól, hogy éppen nem aktív dolgozók, és szülési szabadságon van, megjutalmazzuk őket. Céges eseményeinkre rendszeresen meghívjuk nyugdíjba vonult egykori dolgozóinkat is. Mindenki számára elérhető az ingyenes orvosi szűrővizsgálat. Évente legalább egy alkalommal Családi Napot, csapat­építő kirándulást szervezünk dolgozóinknak, nyáron pedig teljes hétvégére családosan is a cégünk vendégei, ahol közösen töltődhetnek fel a fárasztó hétköznapok után.

Otthonteremtési terveik esetén kedvezményes feltételekkel biztosítjuk dolgozóinknak a szükséges építőanyagokat, és a cégünk szolgáltatásait.

Tanácsadással, stresszkezelő és kommunikációs tréningekkel biztosítjuk a kiegyensúlyozott hosszú távú munkavégzést, rendelkezésre áll life coach, pszichológus.

Figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességűek alkalmazására is. Nyáron diákmunka-lehetőség esetén elsőbbséget biztosítunk a munkatársaink családjában lévő iskolásoknak. Nyaranta térítésmentes táborokat szervezünk a dolgozók gyermekeinek.

Gratulálunk a többi díjazottnak, egyúttal köszönjük a vállalatunk kiemelt odafigyelését, gondoskodását, erőfeszítéseit a nehéz időkben is, az évről évre bővülő, széles körű juttatási csomagot a női dolgozók számára, valamint köszönjük a munkatársnőinknek, hogy cégünket a díjra érdemesnek és elismerésre méltónak tartották az idei pályázaton.” – írja az Sz+C Stúdió Kft. a weboldalán.

Esélyük lesz ismét a díjra

„Újabb elismeréssel tüntették ki cégünket. A december elsejei rendezvényen átvehettük a különdíjat igazoló oklevelet, valamint jogosulttá váltunk a védjegy használatára. 2015-ben már sikerült a „Legjobb Női Munkahely” díjat elnyernünk, idén úgy éreztük, hogy esélyesek lehetünk ismét a díjra. Erőteljes hangsúlyt helyezünk a magánélet és a munka összehangolására, sokoldalú intézkedéseinkkel támogatjuk a dolgozók számára legkedvezőbb munkafeltételeket, növelve a dolgozói elégedettséget.”