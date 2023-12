A Szekszárdi-dombság völgyében lévő meseszép kis faluban, Alsónánán is készülnek a karácsonyra. A központban idén is elkészült a jászol, amit körbeállnak a kis Jézuska szülei, Mária és József és a három királyok. A jászolt idén is a várdombi Vincsákovics Mária, népi kismesterségek szakoktatója készítette el. A jászol mellett kapott helyet az adventi koszorú is, a négy gyertyával. Közülük az elsőt a múlt vasárnap meg is gyújtották.