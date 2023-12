Több, mint 600 millió forint tartalékkal zárja a 2023-as évet a bonyhádi önkormányzat – hangzott el a legutóbbi, december 14-ei képviselő-testületi ülésen, amely rendhagyó módon a Perczel-kúriában zajlott. Filóné Ferencz Ibolya a 2023. év költségvetéséről szóló rendelet módosításánál kiemelte, a tervezetthez képest jóval több lett év végén az általános tartalék: 603 millió 024 ezer 826 forint. E jelentős összegű megtakarítás megalapozza a 2024. évi költségvetési tervezés biztonságát, valamint a gazdálkodás stabilitását. Ehhez jön még hozzá a fejlesztési céltartalék, amelynek összege változatlanul 51 millió 277 ezer 519 forint.

A polgármester hangsúlyozta, a takarékos, megfontolt gazdálkodás még az energiaválság idején is tartható volt úgy, hogy közben az önkormányzat, a hivatal és az intézmények is zavartalanul működtek, továbbá több fejlesztés valósult meg és a közösségi, valamint a sportélet finanszírozására is a megszokott forrás jutott. Megköszönte mindazok munkáját és együttműködését, akik szerepet vállaltak ezen eredmények elérésében.

Az önkormányzat jó gazdálkodásának és egy kedvező lehetőségnek köszönhetően tárgyalhatták a képviselők a Szabadság u. 6. szám alatti ingatlan vásárlásával kapcsolatos napirendet. A polgármester kifejtette, az említett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan megvásárlásával megteremtheti a feltételeit az önkormányzat a Gondozási Központ Idősek Otthona jövőbeli bővítésének. Az Idősek Otthona a Szabadság u. 2. szám alatt működik, csupán egy ingatlan választja el a szóban forgó Szabadság u. 6. szám alatti lakóháztól, amely a későbbi működtetést nagyban megkönnyítené.

Az előterjesztés is részletezi, hogy az ingatlan tulajdonosai 39 millió forintért kínálják azt eladásra. A vételár megalapozottságának alátámasztására az önkormányzat friss értékbecslést készíttetett, amelyben az ingatlan értékét nettó 34,4 millió forintban határozta meg a szakértő. A beépített ingatlan vásárlása tekintetében az önkormányzat ÁFA-mentes. Az ingatlanbecslés szerint 34 millió forintos vételi ajánlatot tett a város, amelyet a tulajdonosok képviselője nem fogadott el, de a 39 milliós vételárat 36 millió forintra leszállították.

A napirend megtárgyalása után a képviselők döntöttek az ingatlanvásárlásról, amely alapot teremt azon cél eléréséhez, amely a jelenlegi 16 férőhelyes, maximális kihasználtsággal működő idősek otthonának ily’ módon történő bővítését tenné lehetővé.

A tanácskozáson tárgyalt valamennyi napirendi pontnak zöld utat adtak szavazatukkal a képviselők. Az ülés végén Filóné Ferencz Ibolya megköszönte a képviselő-testület tagjainak az egész éves munkáját, döntéshozatali segítségét, egyúttal szeretetteljes, áldott karácsonyt és egészségben, sikerekben bővelkedő, boldog új esztendőt kívánt valamennyiüknek.