A több mint hatszáz diákot oktató PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda általános iskolai részének fejlesztését adták át kedden délután Szekszárdon. A munkák július elején kezdődtek.

A cél a 21. századi kihívásoknak megfelelő feltételek biztosítása volt

A fejlesztés keretében megújult az iskola összes tanterme, aulája. Megszépült az ebédlő, a tanári szoba, a technika terem és az összes folyosó. Legtöbb terembe légkondicionáló s az ablakokra redőny került. Új lett a tornaterem, és a sportudvaron rekortán futópálya készült, a sportpálya gumiburkolatot kapott, s az épület előtti játszóudvar szintén térkő burkolattal és rekortán focipályával gazdagodott. Mindez a tanév kezdetére kész lett.

Aztán megérkeztek a korszerű oktatáshoz szükséges informatikai eszközök, az informatika terembe 30 számítógép, minden tanterembe interaktív tábla, több mint 400 tablet és 60 laptop, több száz új sporteszköz és hangszer segíti az általános iskolások és a pedagógusjelölteknek az oktatását.

Az átadó ünnepségen pompás műsorral szerepelt az Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Táncművészeti Tagozata Fotó: Szepesi László

A beruházás tavaly kezdődött, mikor a Pécsi Tudományegyetem a Semmelweis Egyetemmel konzorciumban pályázatot nyújtott be, és a konzorcium egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott, egyenlő megosztásban európai uniós forrásból. Az ünnepségen Lengvárszky Attila, a PTE oktatási igazgatója mondott köszöntőt, majd Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központjának főigazgatója elmondta, a beruházás fontos volt az egyetemnek, mert a gyakorlóiskola a pedagógusjelöltek gyakorlati színtere, az pedig, hogy a hallgató befejezi-e a képzést, s hogy utána megmarad-e a pályán, az nagymértékben függ attól, hogy kik, és milyen körülmények között készítik fel őket hivatásuk gyakorlására. Ez a fejlesztés, beruházás kulcsfontosságú a képzéshez.

A beszerzések eredményesen és költséghatékonyan valósultak meg

A jövőbe befektetett, a jövőt szolgáló forrás volt ez a korszerűsítés, folytatta a gondolatot dr. Szécsi Gábor, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja. Beszélt arról, hogy a sportlétesítmények megújításával egy kicsit hitet tudnak tenni a mellett, hogy – bár a digitális kultúráé jövő, de – a gyermekek testi és lelki egészsége is elengedhetetlen feltétele a sikeres tanulmányoknak. Öröm az is – folytatta –, hogy a beruházás zökkenőmentesen valósulhatott meg, ami a példaértékű együttműködés gyümölcse az egyetem vezetése, a kivitelező, és mindenekelőtt a gyakorló intézmény vezetése között. Reméli, hogy folytatásként sor kerül majd a kar főépületének felújítására is.

Bucsányiné Gréczy Gabriella, a gyakorlóiskola igazgatója bemutatta a megújult iskolát. Az egyik osztályban a táblán lévő QR kódot leolvasva kapták meg a kisdiákok a megoldandó feladatot, az igazgatónő elmondta, harmadik osztálytól felfele minden diáknak tabletje van, és a sportszerek mellett a művészeti oktatáshoz új hangszereket is kapott az iskola. Egyébként az eredeti támogatási szerződésben, a felújítási munkálatokon felül 1250 új eszköz szerepelt, de a beszerzések olyan eredményesen és költséghatékonyan valósultak meg, hogy további 2100 eszköz beszerzésére is lehetőség nyílt.