25 ÉVE a méregdrága albumok is elkeltek a szekszárdi Bibliofil Kft. Babits Mihály Könyvesboltjában, ahol az ünnepek előtt nagy volt a forgalom – írta meg a Tolnai Népújság 1998. december 29-i száma. „Mint azt Németh Erzsébet, a bolt vezetője elmondta: évközben ritkán fordul elő, de az ünnep előtti hetekben, napokban az új kiadású, drága szótárak – főként a német, és az angol – párjáért 22 ezer forintot is fizettek a vásárlók, és mind elfogyott. A bolt egyik legdrágább kötete, a 12 ezer forintos Michelangelo album is gazdára talált.”

25 ÉVE karácsonykor megfagyott emberhez hívták a Paks melletti Biritóról az ügyeletes orvost – számolt be a tragikus esetről a Tolnai Népújság 1998. december 29-i száma. „Az egykori halastavak közelében lévő lepusztult lakásban, emberhez méltatlan körülmények között húzta meg magát T. I., akit az orvos már kómás állapotban, lefagyott ujjakkal talált, de még életjelet, nyöszörgő hangokat adott. Az orvos azonnal mentőt hívott, akik a szekszárdi kórházba indultak a fagyott emberrel. Útközben infúziót kapott, melegíteni próbálták, ám testhőmérséklete olyan alacsony volt már, hogy a kórházba érkezés előtt a mentőautóban meghalt.”

25 ÉVE a betlehemezésnek, avagy csobányolásnak (csobánolásnak) is nevezett, Jézus születéséhez kötődő karácsonyi misztériumjátékot elevenítették fel a kétyi általános iskola 8. osztályos tanulói a helyi művelődési házban – írta meg Tolnai Népújság 1998. december 28-i száma. „A közelgő ünnep alkalmából egyébként a legkisebbek, azaz az alsósok is színpadra léptek egy néptáncbemutató és egy zenés, vidám mesejáték – Télapó az erdőben – erejéig. Az estet a csobányolók – a díszes jelmezbe öltözött király, a kifordított bundát, rémítő maszkokat viselő betlehemi pásztorok – zárták.”