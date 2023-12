A napokban kezdődött meg a modern digitális eszközök szállítása és üzembehelyezése a PTE legtöbb telephelyére. Az új eszközök beszerzése részét képezi a tanulási, oktatási és kutatási folyamatok alapjául szolgáló digitális tananyagok és más modern digitális tartalmak fejlesztésének az intézményben. A 3,801 milliárd forint európai uniós támogatási összegű projekt egyik fontos tartalmi eleme a digitális eszközök beszerzése, mintegy 400 millió forint összértékben.

Az Európai Unió történetének eddigi legnagyobb ösztönző csomagja, a NextGenerationEU mára több mint 800 milliárd euróra növelt keretösszegével kíván hozzájárulni a COVID-19 világjárvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállításához. A program költségvetésének legnagyobb hányadát, közel 700 milliárd eurót a Recovery and Resilience Facility (RRF), azaz a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (HEE) teszi ki. Az RRF kiemelt célja, hogy a gazdaságok és a társadalmak fenntarthatóbbá és ellenállóbbá tétele útján enyhítse a pandémia okozta negatív hatásokat az EU országaiban, elsősorban a zöld és a digitális átállás támogatásának eszközével.

A Pécsi Tudományegyetem „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a PTE-n” elnevezésű RRF-2.1.2-21-2022-00018 azonosítószámú projektje az RRF bázisán valósul meg, illeszkedve Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponenséhez, melynek célja a regionális munkaerő-piaci igények kiszolgálása, a gazdasági, társadalmi és a 21. századi digitális elvárásokhoz való igazodás ösztönzése, és az esélyegyenlőség növelése.

A projekt ennek megfelelően a képzések és gazdasági igények közötti kapcsolatok erősítését, a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáinak fejlesztését tűzte ki célul. További cél, hogy a projektben megvalósuló szakmai tevékenységek növeljék a felsőoktatási hallgatók és dolgozók releváns kulcskompetenciáit és gyakorlati készségeit, valamint előmozdítsák az oktatási innovációt. Ennek megfelelően a projekt keretében jelentős szerep jut az oktatás és kutatás digitális transzformációjának, a tanulási, oktatási és kutatási folyamatok alapjául szolgáló digitális tananyagok és más modern digitális tartalmak fejlesztésének.

A projekt révén sor kerül a gyakorlati oktatásban is hasznosuló orvos- egészségügyi eszközbeszerzésekre, valamint a gyakorlati oktatást, képzést közvetlenül segítő infrastrukturális és eszközkapacitások fejlesztésére is. A projekt keretében ezidáig bruttó 154 M Ft értékben közel 1000 db informatikai eszköz beszerzése valósult meg, melyek egy része az elmúlt hetekben már meg is érkezett a PTE karaira, a Klinikai Központba, a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium három tagintézményébe, valamint a Tanárképző Központba.

A fejlesztés a PTE szinte valamennyi szervezeti egységét érinti. További informatikai eszközök érkeznek még a következő hetekben az egyes karokra. Ezen felül további beszerzés is folyamatban van bruttó 216 M Ft értékben, melynek keretében hálózati eszközök beszerzése valósul meg a PTE egyes telephelyein a jobb hálózati elérés biztosítása érdekében.