– Családommal együtt utaztam a fővárosba, a Művészetek Palotájába, ahol sorra ismertük fel a hírességeket, az ismert embereket, így a kiváló művészeket, színészeket, zenészeket is – kezdte az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok cselgáncsozó, közgazdász.

– Felemelő érzés volt ebben a környezetben lennem, azzal együtt, hogy magamban azért már előre elkönyveltem: hármunk közül nem én leszek a Prima Primissima díjas. Hiszen mindkét társam a magyar sport egy-egy legendája. Faragó Tamás olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó már gyermekkoromban is ikonikus személyiség volt, első sportélményeim egyike is nevéhez, teljesítményéhez kötődik.

Hasonló kiválóság Fábián László, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok öttusázó. Jó ismerősöm, a Magyar Olimpiai Bizottságban régóta együtt dolgozunk. Öröm volt számomra ilyen személyiségekkel egy mezőnyben lennem. Miképpen az is, hogy ott lehetek a színpadon, szemben a közönséggel, mellettem a két sportlegendával, akiket talán barátaimnak is nevezhetek és közben kisfilm mutatja be eredményeimet.

– S van még valami – folytatta –, amit ugyancsak nagy örömmel nyugtáztam: Magyar oktatás és köznevelés kategóriában, vármegyénk színeiben dr. Katz Sándor Prima Primissima díjas lett! Számomra egyértelmű volt, hogy Sanyi bácsinak kell nyernie. Nevét gyermekkorom óta ismerem, osztálytársaim is jártak hozzá és mindig a legnagyobb elismeréssel beszéltek róla.

Hadd mondjam el, hogy nekünk, sportolóknak egy-egy jelentős győzelem után a dolgok természetéből adódóan mindig jutott reflektorfény és fürödhettünk a népszerűségben. Ennek köszönhetően engem máig megismernek és odajönnek hozzám, utólag is gratulálnak. Most végre a reflektorfény olyasvalakire irányult, aki a maga szerény módján, csendben teszi a dolgát immár fél évszázada és közben generációkat ruház fel tudással és ad számukra emberi útravalót is: ez az igazi szenzáció.