Az akció keretében ingyen LED-izzókhoz juthat a lakosság, amelyek használatával csökkenthető a villanyszámla, továbbá a környezet terhelése. – A lakossági LED-csereprogramban Paks önkormányzatának közreműködésével a CYEB Energiamegoldások Kft. ismét ingyenesen biztosít LED izzókat – jelentette be Szabó Péter, Paks polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy a hagyományos izzók lecserélése LED fényforrásra jelentősen csökkenti a háztartásokban a villanyszámlát, illetve a LED izzók élettartama elérheti akár a tíz évet, ami a környezet védelme szempontjából is előnyös. Azt is elmondta, hogy azok élhetnek most a lehetőséggel, akik az előző ütemben nem vettek részt, paksi lakcímkártyával rendelkeznek, és van a nevükön villanyszámla.

– Az igénylők a ledcsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhatnak. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az adott háztartásban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult. Fontos, hogy az átvétel helyeként Paksot jelöljék meg – ismertette a részleteket a polgármester. Mint elhangzott, a jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik, ami igénybe vehet néhány munkanapot.

A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a jelentkezést visszaigazoló e-mailben található linkkel jelentkezési szándékát megerősíti az igénylő. Az átvétel időpontjával kapcsolatban a regisztrációt követő hetekben kapnak e-mailt a jelentkezők. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy ha valakinek segítségre van szüksége a regisztrációhoz, a Paksi Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz fordulhat ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 75 500 556-os telefonszámon. A regisztrációkat ezúttal január 15-ig fogadják.