A Dunaföldvár kultúrájáért díjat az idén a Dunaföldvári Foltvarró klub, a Foltművek alkotó közössége nyerte el. Györkő Lászlóné Erikával a klub vezetőjével az esemény után beszélgettek.

- Ne csak nekem, hanem az egész csapatomnak is gratuláljon! Tizenketten voltunk, de közülük az egyik barátunkat, egy német hölgyet már elveszítettük és remélem, hogy ő onnét fölülről örvendezik a közös sikerünknek!

Fotó: Balogh Tamás

Egy nagyon elegáns öltözékben érkezett!

- Örülök, ha tetszik, mert én terveztem, választottam ki az anyagát és meg is varrtam. Persze nem fogok a divatszakmában dolgozni, de örülök, hogy ez ilyen jól sikerült. Az én életkoromban már nem váltunk pályát. Fiatal koromban jó pár kellemes és érdekes helyen dolgoztam Dunaújvárosban, ahová harminchárom évre mentem „kirándulni”. Aztán a nyugdíjas koromban visszaköltöztem Dunaföldvárra.

Hogy találta meg ezt a remek elfoglaltságot?

- Egyszer a Keve Piroska jött a kultúrotthonból, hogy létrehoznak egy ilyen klubot. Jelentkeztem, megtetszett és az alapító tagokkal együtt máig itt maradtam. Először mi is azt gondoltuk, hogy itt valami egyszerű maradék anyagokból fogunk dolgozni, aztán kiderült, hogy a szép munkák komoly ráfordításból közös terveinkből és munkánkból születnek. Az ismereteinket az első időkben folyóiratokból, ma pedig az internetről szerezzük be. Ez a foglalatosság is folyamatos továbbképzést igényel és „elaludni” sem hagyja az embert. Rengeteg kérdés merül fel a tervezés és a kivitelezés során is, ami folyamatos inspirációt jelent a számunkra.

Békésen?

- Nem vagyunk veszekedőek. Mindenki kap egy neki való feladatot, amit kidolgoz, bemutatja és utána már készre készítjük. A felmerülő problémák a tevékenység velejárói, ezért nem érdemelnek egy rossz szót sem. Majd közösen megtaláljuk rájuk a megoldásokat. Itt a Művelődési Központban csütörtökönként találkozunk 1998 óta. Átnézzük a már frissen elkészült anyagokat és megbeszéljük a további terveinket. Egy unalmas percünk sincs.

Fotó: Balogh Tamás

