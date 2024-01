Tulajdonképpen tájékoztatás volt a szekszárdi sportközpont létesítményeinek használatával kapcsolatban, amelyre meghívót kaptak a város sportegyesületeinek, szakosztályainak vezetői, s gyakorlatilag ők tartottak tájékoztatót.

Murvai Árpád elnök bevezetőjében röviden vázolta a gondokat. Legsúlyosabb, hogy a sportcsarnok hőmérséklete nem éri el a szükséges hőfokot, s hogy a tetőszerkezet nagyobb eső esetén beázik.

Ezt követően Bay Attila, a Sportközpont Nkft. megbízott ügyvezető igazgatója így kezdte: nem új keletűek ezek a problémák, amikor a sportcsarnok megépült, már voltak gondok, s az évek során ezek csak szaporodtak. Elmondta azt is, hogy készült terv a jobbításra, amely szerint a tetőszerkezet cseréje, a fűtési rendszer felújítása és a világítás korszerűsítése negyedmilliárd forintba kerülne, s ennyit előteremteni csak pályázatból lehet. Beszélt arról is, hogy az évek során a radiátorok harmada tönkrement, de ezeket nem cserélték, hanem csak kivették a fűtésből. Kisebb javításokat elvégeznek, de ez nem oldja meg az alapvető gondokat.

Murvai elnök megkérdezte, hogy állnak a szerződéskötésekkel. Az igazgató azt mondta, mivel végleges döntés még nem született a szerződés formátumáról, s a díjakról, várhatóan a január végi közgyűlés dönt erről, és még nem kezdték meg a szerződéskötéseket. Még nekik is pontosítani kell adatokat, de előzetes számítás szerint egy órai működés 19 ezer 900 forintot kóstál.

A meghívottak közül elsőként Steig Csaba, a tenisz szakosztály vezetője a tornaórát a sportcsarnokban tartó Vendéglátó Szakiskola képviseletében arról beszélt, csütörtökön reggel a kisteremben 12 fok volt, ilyen körülmények között edzést, tornaórát tartani egészségellenes dolog, ha pedig keményedik a tél, még hidegebb lesz.

Bay Attila elmondta, rossz az épület szigetelése is, megszökik a meleg, így az utcát fűtik.

A bizottság ülésén néha felforrósodott a hangulat

Előfordult, hogy Faragó Zsolt, mintha az elnök helyett ő vezette volna az ülést, az egyik sportvezetővel szócsatát kezdett, vita helyett majdnem piaci vitatkozássá vált a tanácskozás, melyben már az is felvetődött, ki fizeti a WC papírt.

Többen is kérdeztek a bérleti díjról, például, hogy a csarnokon kívül tartott edzésekért is kell-e majd fizetni. S, hogy ha a sportolók építik a pályát, saját pénzt is beleadva, hogyan alakul a tarifa. Aztán említették az uszoda hiányát, meg azt is, hogy a taekwondósoknak kellene saját terem, hogy a tatamit ne kelljen mindig felszedni, s edzés előtt újra lerakni, meg hogy esetleg a darts szakosztály is szeretne helyet kapni és szóba került a sportbüfé is.

Utóbbinak a vezetője elmondta, gond, hogy nincs vendég. Ugyanis a magas teremhasználati díj miatt sokan lemondják az ide tervezett rendezvényüket. Szerinte ugyanannyit kell, kellene itt fizetniük, mint a háromszor akkora pécsi sportcsarnokban.

Az ülés vége felé ismét a bérletet kérdezték többen, hogy mikor, s ki hoz arról döntést. Murvai Árpád elnök elmondta, a közgyűlés azt szeretné elérni, hogy az ingyenes használattól tekintsenek el. A díjakat részletesen ki fogják dolgozni, nem piaci áron, hanem igazságosan fogják meghatározni, hogy ki mennyit fizet.

A sportbizottságnak ezen az ülésén főleg a gondokról esett szó, meg arról, hogy orvosolni kell azokat. S elhangzott az a megállapítás is, Szekszárd már kinőtte ezt a sportcsarnokot.