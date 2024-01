Mint írja, társ­szervekkel együttműködve, hagyományteremtő céllal szervezték meg tavaly májusban a Baranyai Barlangkutatás című konferenciát. Az Ifjú Kócsagőr Program szeptemberben tartott országos döntőjének győztese a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság versenyzője, Schlitt Bence lett. Az Országos Denevérvédelmi Konferenciának az igazgatóság által működtetett Ős-Dráva Látogatóközpont adott otthont októberben. A Pécsett található Tettye Oktatási Központ Természetiskola, ahol harminchatféle minősített környezeti nevelési foglalkozáson vehetnek részt a diákok, minősített oktatóhely címet kapott novemberben. A Pintér-kert Arborétum a Made in Pécs-díj Nívódíj kategóriájában kapott jelölést decemberben. Az, hogy ezt sikerül-e díjra váltani, a januári díj­átadón derül ki.

Az igazgatóság számos helyi, regionális és országos eseményen kapott megjelenési lehetőséget, többek között a Magyar Nemzeti Parkok Hete Balatonfüreden megtartott nyitórendezvényén és a Fővárosi Állatkertben rendezett Vakond Gálán. A hagyományoknak megfelelően 2023-ban is programokkal, játékokkal, pályázatokkal hívtuk fel a nagyközönség figyelmét a természeti értékeinkre. Például ezekben a hetekben is zajlik a decemberben indult „Télen is? – Természetesen” elnevezésű pecsétgyűjtő játék.

A projektekről szólva, Völgyi Sándor többek között arra is kitért, hogy lezajlott a Kisinci-tó nevű Dráva holtág mederkotrása, valamint cserjeirtást hajtottak végre a nemzeti park meghatározott területein. Megújult a Tettye Oktatási Központ, valamint fejlesztések valósultak meg a Pintér-kert Arborétumban. Elindult egy projekt, amely a folyami és ártéri erdei élőhelyek megőrzését tűzte ki célul a Mura, a Dráva és a Duna mentén.

Az ötéves futamidejű pályázat az Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát összekötő Mura-Dráva Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum területén működő tizenhét partnerszervezet együttműködésében valósul meg.