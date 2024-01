A második vasárnap egyben diákmise is, itt az általános iskolás hittanos gyermekekből álló kórus együtt énekel a zenekarral. Ezen a diákmisenapon a hónap születésnaposait és névnaposait is köszöntik. Az ünnepeltek az oltár elé állnak és az egész templom nekik énekli a Bibliában szereplő Ároni áldás megzenésített verzióját, aztán meglepetésajándékot kapnak, és a végén megtapsolják őket. A szentmise végén sorsolás is van a „Találd Ki” szelvény kitöltői között. Öt gyermek nevét húzzák ki a dobozból és ők is meglepetésajándékot, egy-egy tábla csokit kapnak.

– A Béla téren lévő Urunk Mennybemenetele templomban január tizennegyedikén reggel még egy nagyon fontos és jelentőségteljes esemény zajlott. Bemutatkoztak a hívek előtt a leendő bérmálkozók, azok a fiatalok, akik idén késő tavasszal részesülnek majd a bérmálás szentségében. Petkó Tamás plébános mutatta be a hívek közösségének a fiatalokat – mondta Janó Attiláné. Ismertette, hogy a bérmálkozók külön-külön elmondták, hogy melyik szentet választják, akik élete példáját követni szeretnék, akinek nevét bérmanévként veszik fel. Tanúságot tettek arról is, hogy miért fontos számukra, hogy bérmálkozók legyenek, miként befolyásolja majd életüket ez a szentség.

Lelkiekben vezeti, tanítja, neveli Isten szeretetére

Petkó Tamás bemutatta a tizenöt-tizenhat éves fiatalokat, hiszen második éve készül velük a leendő bérmálkozásra. A fiatalok között van, akinek már az édesanyját is tanította, van, akinek nagyobb testvérét is ő készítette fel korábban a szentségek felvételére. A plébános mindegyik bérmálkozójelöltet lelkiekben vezeti, tanítja, neveli Isten szeretetére, Isten minél jobb megismerésére.

– A tanúságtevéseket hallva mindannyian éreztük, hogy készen állnak a bérmálkozásra, amikor megkapják a Szentlélek ajándékának jelét – tette hozzá Janó Attiláné.