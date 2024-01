Ahogy korábban beszámoltunk róla, a múlt héten hivatalosan is lezárult a tamási templom és környezetének rekonstrukciója. A munkaterületet 2022 októberében adták át a kivitelezőnek, az érdemi munka egy évvel ezelőtt ilyenkor kezdődött. – A munkák úgy voltak összehangolva, hogy egy ütemben haladtak a két épületen, a templomon és a plébánián egyszerre, párhuzamosan – számolt be lapunknak a projektet irányító bizottság vezetője, Gőbölös Péter, aki szerint ennek is köszönhető, hogy ilyen rövid határidővel sikerült megvalósítani a beruházást.

Az egy évig tartó munka során megtörtént a templom külső-belső rekonstrukciója, a plébánia felújítása, mindkét helyszínen az épületgépészet korszerűsítése, de emellett gyönyörűen megújult a templomkert is. A templomnál folyó munkák egy ultrahangos talaj radar-vizsgálattal indultak, amellyel a régészeti leleteket, a felszín alatti zárványokat igyekeztek feltárni, amelyek befolyásolták volna a templom építési munkálatait.

Ilyesmire nem bukkantak, viszont a templom hajójában megtalálták Győri Mátyás, a templomalapító plébános atya sírját, amely mivel 1715 utáni volt, a jogszabály szerint nem minősült régészeti leletnek. Ennek köszönhetően nem volt szükség a teljes feltárásra, de a hatóság előírta a talaj felszínére új rétegrend, padlózat kialakítását a sírhely figyelembevételével. Mindez a hatósági engedélyeztetéssel együtt eléggé megakasztotta a munkákat – fogalmazott Gőbölös Péter.

Az orgonaépítés volt a legkomolyabb kihívás

Ezt követően elindult a templomépület külső és belső felállványozása, a falazat és lábazat rekonstrukciója, amely után a mennyezet restaurációja és a szentély padlózatának teljes kialakítása, a két fő oltár lábazati elemeinek megerősítése következett. Ezt a padlófűtés rendszer kialakítása követte a templomban, amely elég komoly épületgépészeti folyamat volt – jegyezte meg a projektvezető, aki hozzátette, hogy ezt a munkafázist a burkolat, a járókövezet felhelyezése zárta. Ezzel párhuzamosan zajlott a karzat burkolatának teljes cseréje, amelyre már igencsak ráfért a felújítás, miként a kórus padlószintjére is, amelynek szintén megtörténhetett a teljes renoválása.

Különleges feladat volt az orgonaépítés

Ebben a munkafázisban, tavaly október elején történt meg egy különleges művelet, a hangzásában és megjelenésében is fantasztikusan szép orgona helyszíni építése, amely egy igen komoly feladat volt, a szakemberek öt napig megfeszítve dolgoztak rajta reggeltől estig. A folyamat során a gyönyörűen rekonstruált, régi barokk orgonaszekrénybe teljesen új, több, mint ötszáz orgonasípból álló rendszert építettek be, amelyen műhelyükben korábban egy éven át dolgozott a pécsi orgonamanufaktúra.

Utána folytatódhatott a rendkívül rossz állapotú mennyezet restaurációja, valamint a külső vakolatrendszer, párkányzat korrekciója, az ereszcsatorna, valamint a villámhárítók cseréje is lezajlott. Ezzel párhuzamosan folyt a külső szobrok restaurálása, majd miután ezek elkészültek, kiépítették a galambok elleni védekezőrendszert is a szobrok köré.

Időközben lezajlott a nyílászárók restaurációja, cseréje, illetve az igen korszerű hőszivattyú-rendszer beüzemelése, amely a padlófűtést egyelőre kizárólag működteti. A városvezetéssel zajló tárgyalások értelmében távlati terv ugyanis a tamási középületek fűtésrendszerében már felhasznált termálvíz maradék hőjének hasznosítása a katolikus templomnál, temperáló jelleggel, amelyet ingyenesen bekötnének az itteni padlófűtésrendszerbe.

A plébánia és a templomkert is megszépült

A plébánia épülete körül zajló munkák valamivel egyszerűbbek voltak: itt épületszigetelés, vakolatcsere történt kívül-belül, valamint a régi elkorhadt faszerkezetek kicserélése, új tetőszerkezet kialakítása, teljes belső épületgépészet-csere, így az erős- és könnyűáram, a világítástechnika és a fűtésrendszer-cseréje, napelem, illetve új kazán kialakítása. Teljesen átalakították a plébánia homlokzatánál található előkertet a mai kornak megfelelő stílusban, de a templom környékén is megújították a kertet, amely igazi kis zöld sziget Tamási szívében – jegyezte meg Gőbölös Péter.

Mint mondta, itt egy sétányrendszert alakítottak ki, kitermelték az életveszélyes, elkorhadt fákat, megfiatalították a még menthetőket, az invazív növényeket kiirtották, gyönyörű padokat, szemetes kosarakat helyeztek ki. A változtatásokkal immár körbe lehet sétálni a templomot, a közösségi életüket érintő változás pedig, hogy a kert déli szegletében egy kis szabadtéri színpadot állítottak fel faborítású ülőhelyekkel, áramvételi, hangosítási lehetőséggel, úgyhogy a jövőben a közösség rendezvényeit – óvodai, iskolai ünnepségeket, nyáresti koncerteket – itt tudják tartani. Tízmilliós nagyságrendű költségvetésből – adományokból – újraépítették a templomkert körül körbefutó kőfalat is, amely már életveszélyes állapotban volt.

Állami támogatásból és magánadományokból szépült meg a templom

A tamási felújítási munkák koordinálása, amelynek sikeres működésére állítólag az egyházon belül is sokan felfigyeltek, igen rugalmasan és jól működött, és talán ennek is köszönhető, hogy ilyen gyorsan lezárult a beruházás. A feladatra a tamási katolikus közösség részben a hívő közösségből, részben a testületi tagokból ugyanis összehozott egy hétfős csapatot, amelynek aláírási jogkörrel rendelkező vezetője a plébános volt, de akadt közöttük két mérnök, két közgazdász és egy ügyvéd is, amelynek köszönhetően a jogi, pénzügyi és műszaki kérdéseket is azonnal kezelni tudták – számolt be a munkák hátteréről Gőbölös Péter.