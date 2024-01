Ezek megőrültek! – mondaná szegény nagyapám, ha még élne. Szegénykém immár harminc éve nincs közöttünk. Bár szerette a technikát, meg is becsülte, de az ő korában még a távirányítós színes tévé is kuriózumnak számított. Mindenesetre furcsa látvány még az okostelefonhoz, i-padhez, tablethez szokott embereknek is, hogy megy valaki az utcán egyedül, és magában beszél. Első ránézésre olyan, mintha nem lenne százas szegény. Csak mondja, mondja a magáét. Van, aki közben felnevet, vagy éppen veszekszik, érvel, kiabál, káromkodik, egy nem létező személlyel, vagy ki tudja, mivel. De semmi őrület. Csak mobiltelefon, füldugóval, erről van szó.