Az évindító ülésen először a paksi polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjáról tárgyaltak. Az előterjesztésben 85 ezer forintos új alapot állapítottak meg, amely hat százalékos emelést jelent, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. Határoztak három önkormányzati intézmény, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, a Paksi Benedek Elek Óvoda, valamint a Paksi Napsugár Óvoda vezetői állásaira vonatkozó pályázat kiírásáról is, a jelenlegi intézményvezetők szerződésének lejárta okán. A vezetői kinevezésekről áprilisban döntenek.

Az ülés témája volt három, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kerékpárút-fejlesztés is. A Cívis Komplex Mérnök Kft. korábban kérelmet nyújtott be a településrendezési eszközök módosítására a Paks, atomerőmű déli bejáró és az atomerőmű halastavak közötti kerékpározható közutak tervezése, a Paks-Csámpa, Dunaszentgyörgy és Tengelic közötti kerékpározható közutak tervezése, valamint a Paks, Györköny és Pusztahencse közötti kerékpározható közutak tervezése projektekhez. A testület most a helyi partnerségi szakasz lezárásól és a környezeti vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről döntött.

A grémium a Pollack lakóterületet érintő jövőbeli fejlesztések miatt határozott közterület-megszüntetésről és új közterületek létesítéséről is. A városvezetők a Paksi Gyógyászati Központ járóbeteg szakrendelései közötti közfinanszírozott szakorvosi órák átcsoportosításának jóváhagyásáról is tárgyaltak, a módosítás a sebészetet, a traumatológiát, az ortopédiát, valamint a gasztroenterológiát érinti és a szakrendelések fenntarthatósága miatt szükséges. Az ülést a településképi rendelettel kapcsolatos módosítás tárgyalása zárta. További részletekről a paksi portál tudósításából olvashatnak.