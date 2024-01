– „Annyi mindent kéne még elmondanom. S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk. S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk”. Az Ismerős Arcok zenekar soraival köszöntöm Önöket a madéfalvi veszedelem 260. évfordulója alkalmából.

E sorok is azt a hangulatot formálják szavakba, zenésítik meg, amely érzések bennünket is évről-évre idehoznak január hetedikén a Siculicidium emlékére állított zarándokhelyre – jelentette ki január 7-én Madéfalván Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kifejtette, minden évben, újra és újra feltesszük magunkban a kérdést, miért is jöttünk el ide, mi az oka annak, hogy itt vagyunk? Ennek vannak személyes és közösségi okai.

– Magyarázhatjuk ezt közös történelmünkkel és mindazzal, ami bennünket összeköt, székelyeket, magyarokat, Erdélyben, a Kárpát-medencében és az egész világon. Személyes okai a zarándoklatunknak, hogy tisztelegjünk a hazát védő és oltalmazó székely őseink emléke előtt, tisztelegjünk dédszüleink és nagyszüleink emlékének, akik ha tehetnék biztos velünk lennének itt, most, de reméljük, hogy megteszik ezt az örökkévalóságból ránk mosolyogva.

Családi emlékek hatására is jöttünk, hiszen akik itt vagyunk – székelyföldi és bukovinai székelyek egyaránt –, jóformán mind abba nőttünk bele, hogy nap mint nap hallgattuk az idősebbektől népcsoportunk és nemzetünk történetét. Közösségi szinten is fontos nekünk, székelyeknek ez a nap. Hiszen nemcsak a vérengzést jelenti számunkra 1764. január hetedike, hanem egy új magyar népcsoport, a bukovinai székelység, megszületésének napját is – fogalmazott az államtitkár.