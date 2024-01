A TOVÁBB Szabadidős Társaság hagyományos rendezvényén idén minden eddiginél többen, mintegy háromszázan vettek részt. A helyi sportegyesületeknek köszönhetően elsősorban a gyerekek hozták össze a részvételi rekordot, de a középkorosztály és a 70 felettiek is képviseltették magukat.

Ahogy az ilyenkor szokás, a program most is különleges, vidám, zenés bemelegítéssel indult, amit Klem „Kékhajú” Zsolt, a tolnai gimnázium testnevelő tanára vezényelt. A 2023 méteres távot nagyjából kétszázötvenen futották-sétálták le, de volt egy talicskás páros is. Emellett a pályán kívülről is sokan figyelték a történéseket. A távot teljesítők szaloncukorral, teával, forralt borral és némi zsíros kenyérrel pótolhatták az elvesztett kalóriákat és a folyadékot, felkészülve az óévbúcsúztató éjszakára.