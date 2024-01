A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Szekszárdon a Palánki úton 2022-ben átlagosan kilencvennégyezer forintos négyzetméteráron adtak el három ingatlant. Tehát egy hatvanöt négyzetméteres ház Palánkon hatmillió-száztizezer forintba kerülhetett. Ezzel szemben 2023-ban, a jelenlegi ingatlanhirdetéseket böngészve hatvanöt négyzetméteres alapterületű ikerházat Szekszárd Palánki úton 22,8 millió forintért árulnak. Ez alapján Palánkon az ingatlan négyzetméterára eléri a több mint háromszázötvenezer forint négyzetméterenkénti árat is.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy a negyedik helyen végzett Palánki út a kilencvennégyezer forintos négyzetméterárral, mint a negyedik legolcsóbb Tolna vármegyei település területe.

Az első helyen Tamási Adorjánpuszta végzett, Tolna vármegyében itt adták el a legolcsóbb ingatlanokat átlagosan hatvanezer forintos négyzetméterárért. A második helyen Dombóvár és az Erzsébet utca szerepel hatvanegyezer forintos négyzetméterárral, és a harmadik helyet is Dombóvár szerezte meg az Arany János téri ingatlanokkal, amelyek átlagosan hetvenezer forintos négyzetméteráron keltek el.

A KSH arról is beszámol, hogy eközben például 2023 második negyedévében külföldön, számos tagállamban csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest. A legnagyobb visszaesés Szlovákiában és Luxemburgban következett be, ahol egy negyedév alatt 3,9, illetve 2,7 százalékkal csökkentek a lakásárak. Németországban a négy negyedéven át tartó folyamatos visszaesés hatására az egy évvel korábbinál 9,9%-kal alacsonyabb áron keltek el a lakások. Nagyarányú éves árcsökkenés következett be még Dániában, ugyanakkor Horvátországban 13,7, Bulgáriában 10,7 százalékkal lettek magasabbak a lakásárak az előző év azonos időszakinál.