– Harmadszor állt munkába a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Mi vonzotta vissza?

– Ugyan bonyhádi származású vagyok, de ezer szállal kötődőm Szekszárdhoz korábbi munkavégzéseim, emberi kapcsolataim miatt is – válaszolta dr. Zsikó-Gál Klaudia. – Büszkeséggel tölt el, hogy korábban, 2008 és 2014 között a hivatal csapatának tagjaként számos kisebb és nagyobb városi beruházásban vehettem részt. Amikor a családommal részt veszek egy rendezvényen a Béla király téren, vagy egy kulturális rendezvényen a Babits-központban – és még nagyon sok mindent említhetnék – mindig örömmel tölt el, hogy tudom, ezekben a projektekben én is részt vehettem. Felkészült, a város fejlődése, a lakosság kiszolgálása iránt elkötelezett szakmai apparátus dolgozik a hivatalban. Ezért is jó ehhez a csapathoz visszatérni.

– Családja hogy fogadta a döntését?

– Férjem, Zsikó Zoltán a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Ő is a közéletben él, dolgozik, így fél szavakból értjük egymást. Életünk minden területén számíthatunk egymás támogatására, így a pályázat benyújtásakor sem volt kérdéses, hogy mellettem áll ebben is. Gyermekeink, mai kifejezéssel élve, „jó fejek”, megértik, elfogadják szüleik pályaválasztását, sőt számos programra velünk tartanak. Szüleimre, öcsémre pedig szintén mindig mindenben számíthattam.

– Idén júniusban két választás is zajlik majd egyszerre. Milyen feladatokat ad ez a hivatal számára?

– A sajtóból már mindenki értesülhetett, hogy idén két, ebben az évben esedékes választásra egy időben kerül sor. Így az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása közös eljárásban zajlik majd. A jogalkotók elfogadták az ezzel kapcsolatos, a közös eljárásra vonatkozó szabályokat. Az adminisztratív feladatok megkezdődtek, így a Nemzeti Választási Iroda közölte a szeptember 1-jei települési lakosságszámot a helyi választási iroda vezetőjével, vagyis a jegyzővel. Október 31. napjáig megállapításra kerültek a településeken a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztható tagjainak a száma, valamint október 1. és november 30. napja között sor került a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztására is. A választás-szakmai feladatok speciális szaktudást igényelnek, és jó esetben – ha csak időközi választásra nem kerül sor – 4, illetve 5 évente történik. Rengeteg feladat zajlik a háttérben, adminisztratív és informatikai oldalról is. Éppen ezért már megkezdődött a szakmai felkészítés képzések, és igazgatási, informatikai próbák keretében.

– A január elején lezajlott rendkívüli közgyűlésen bemutatkozásában kiemelte, fontosnak tartja, hogy a hivatal ügyfélközpontú legyen...

– A nemzetközi, európai uniós és a hazai elvárások a közigazgatással szemben megegyeznek: legyen hatékony, átlátható, elszámoltatható, költségkímélő, feleljen meg az e-közigazgatás követelményeinek, működése során képviseljen ügyélközpontú és partnerségi szemléletet. Az elmúlt évtizedben a közigazgatás jelentős átalakuláson ment keresztül. Feladatok-, hatáskörök változtak, ugyanakkor ezen vezérelvek szerepe nőtt, és a megalkotott eljárási és anyagi jogszabályok is ezt a tendenciát követik. A hivatal és intézményei szervezeti struktúrájának megismerését követően mindenképpen azon leszek, hogy minél gyorsabb, hatékonyabb, átláthatóbb döntéshozatali mechanizmust alakítsunk ki. A Nemzeti Digitális Állampolgárság Program megvalósítását szolgáló törvényi szintű szabályozás megalkotása éppen folyamatban van. A törvényjavaslat az állami digitalizációval, a digitális térben elérhető szolgáltatásnyújtással és szolgáltatás-igénybevétellel összefüggő alapvető szabályokat fekteti le, az állampolgárok számára egyszerű, kényelmes és hatékony online szolgáltatások nyújtása érdekében. A törvényjavaslat szerint digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv a helyi önkormányzat, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni az elektronikus ügyintézés további fejlesztése érdekében. Fontosnak tarom továbbá a jól szervezett belső és külső kommunikációt is, melynek lehetőségeivel kiszolgáljuk a köztisztviselők és a város lakosságának információigényét.