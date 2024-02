A vidám alsósok kölyökpezsgővel köszöntötték egymást (beküldött fotó)

De nemcsak a legkisebbek, hanem – külön csoportban – a nagyobbak, azaz a felsősök is ünnepeltek ugyanezen a napon. Mindent összegezve tehát százhúsz tanuló teremtett karneváli hangulatot az intézményben. A finomságokról, a süteményekről és az üdítő italokról a segítőkész szülők gondoskodtak.

A jelmezes tantestület, középen Hernerné Szőts Hajnalka (beküldött kép)

A gyermekek többsége be is öltözött, tehát például rendőr, focista és természetesen királylány is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. A több csapatot alkotó felsősök műsort is adtak, a remek produkciókért járó okleveleket Hernerné Szőts Hajnalka igazgató adta át. Egyébként ezen a napon a tantestület – együtt a pedagógiai asszisztensekkel és az iskolatitkárral – ugyancsak beöltözött. Kinder bonbon, lepke, tengerész és varázsló is akadt a csapatban, az intézmény vezetője pedig az 1920-as évek charleston táncosaként aratott szó szerint látványos sikert.